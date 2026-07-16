¿Cuántas personas dejarían a su pareja si ganaran un premio grande de lotería? Una encuesta lo revela

Ganar la lotería podría cambiar mucho más que la situación financiera de una persona. Una encuesta realizada en Estados Unidos analizó qué estarían dispuestos a sacrificar los encuestados a cambio de obtener un premio de lotería, desde abandonar las redes sociales hasta terminar una relación sentimental.

El estudio de Casino Guru USA, elaborado antes del Día Nacional de la Lotería del 17 de julio, consultó a 4,000 estadounidenses sobre el monto mínimo que aceptarían para renunciar a su pareja, equipo deportivo favorito o determinadas celebraciones.

Una de cada cuatro personas consideraría dejar a su pareja

Entre los participantes que mantenían una relación, 25% respondió que consideraría abandonar a su pareja dependiendo del monto del premio de la lotería, aunque la encuesta no estableció una cantidad general para todo el grupo.

Los resultados variaron considerablemente entre estados. Kentucky registró la mayor proporción de personas dispuestas a terminar su relación sin importar el monto: uno de cada ocho encuestados aceptaría cualquier premio mayor a cambio de dejar a su pareja.

Florida encabezó otra categoría, ya que 43% de los participantes con pareja dijo que contemplaría separarse dependiendo de la cantidad ofrecida. De ese grupo, 42% afirmó que lo haría por menos de $10 millones.

En contraste, Wisconsin tuvo a los encuestados más fieles: 79% señaló que ningún premio de lotería sería suficiente para terminar su relación.

También renunciarían a redes sociales y celebraciones

La encuesta encontró que 47% de los estadounidenses abandonaría las redes sociales sin importar el tamaño del premio. Michigan ocupó el primer lugar, con 59%, seguido de Oklahoma y Missouri, ambos con 53%.

Las celebraciones familiares tampoco fueron consideradas intocables. Un 53% dijo que renunciaría permanentemente a la Navidad a cambio de cualquier premio mayor. Virginia encabezó esa lista con 71%, seguida de Ohio con 70% y Kentucky con 67%.

El Día de Acción de Gracias resultó todavía más fácil de sacrificar: 63% de los participantes aceptaría dejar de celebrarlo para siempre. En Tennessee, la proporción alcanzó 89%, mientras que Virginia registró 77% y Georgia 73%.

Black Friday fue la festividad que más personas elegirían abandonar primero, con 34%. Halloween, en cambio, fue la más difícil de dejar para 26% de los encuestados.

Los fanáticos también pondrían precio a su lealtad

El estudio analizó además el compromiso con los equipos deportivos. Un 34% de los aficionados de la NBA dejaría de apoyar a su equipo favorito por cualquier premio de lotería.

Entre los seguidores de la NFL, 32% aceptaría no ver jamás a su equipo ganar el Super Bowl, sin importar el monto. Además, 30% apoyaría al rival de su equipo, asistiría a sus partidos e incluso usaría su mercancía a cambio de cualquier jackpot.

Los fanáticos de los Green Bay Packers fueron los más dispuestos a apoyar a su histórico rival, los Chicago Bears: 44% aceptaría hacerlo por cualquier cantidad.

Tennessee fue el estado menos fiel a sus equipos, con 67% dispuesto a renunciar a verlos campeones por cualquier premio.

En el extremo contrario, Virginia, Nueva Jersey y California registraron las mayores proporciones de personas que nunca abandonarían a su equipo.

Casino Guru USA aclaró que el estudio fue realizado en julio de 2026. Para el análisis detallado fueron excluidos los deportes, equipos y estados con menos de 15 respuestas, así como las entidades donde la lotería es ilegal.

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