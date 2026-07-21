Alerta de tornado en Nueva York y Nueva Jersey: cancelan vuelos y las tormentas complican el metro y el tránsito

Nueva York enfrenta una de las jornadas meteorológicas más complicadas del verano. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió este martes una alerta de tornado (Tornado Watch) para la ciudad de Nueva York, gran parte de Nueva Jersey y otras zonas del noreste de Estados Unidos, mientras un potente sistema de tormentas genera lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y serias interrupciones en el transporte.

Al mismo tiempo, los principales aeropuertos del área metropolitana registran cancelaciones y demoras masivas, mientras el metro, carreteras y calles de la ciudad sufren las consecuencias de las intensas precipitaciones justo durante la hora pico.

Aviso de Tornado incluye Paterson NJ, Clifton NJ, Passaic NJ hasta las 3:45 PM EDT pic.twitter.com/eGXUdz9y8i — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 21, 2026

Nueva York, bajo alerta de tornado hasta la noche

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional informó que la Tornado Watch 507 permanecerá vigente hasta las 9:00 p.m. (hora del Este) para la ciudad de Nueva York, Long Island, el valle del Hudson y buena parte del norte y centro de Nueva Jersey.

Una Tornado Watch significa que las condiciones atmosféricas son favorables para la formación de tornados y tormentas severas. No implica que ya se haya detectado un tornado, pero sí que la población debe permanecer atenta ante posibles advertencias posteriores.

Además del riesgo de tornados aislados, el NWS advirtió sobre ráfagas de viento de hasta 70 mph, lluvias extremadamente intensas y granizo de gran tamaño. También hay alerta por inundaciones repentinas en zonas urbanas.

Aviso de Inundación Repentina continúa New York NY, Hoboken NJ hasta las 7:15 PM EDT pic.twitter.com/JQ0jxorMMX — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 21, 2026

Cientos de vuelos afectados en JFK, LaGuardia y Newark

El temporal también golpeó al transporte aéreo. Las tormentas obligaron a implementar restricciones en el tráfico aéreo de los tres principales aeropuertos del área metropolitana: John F. Kennedy (JFK), LaGuardia (LGA) y Newark Liberty (EWR).

Como consecuencia, se registraron más de 630 vuelos cancelados, además de numerosas demoras en las operaciones de llegada y salida. La Administración Federal de Aviación (FAA) activó programas especiales de control del tráfico para reducir riesgos durante las tormentas eléctricas.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros consultar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de salir hacia el aeropuerto, ya que las condiciones meteorológicas continúan cambiando rápidamente.

Inundaciones afectan el metro y el tránsito

Las lluvias torrenciales comenzaron a generar problemas en distintos sectores de la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene también una Flood Watch (vigilancia por inundaciones) para Nueva York y Nueva Jersey debido al riesgo de precipitaciones intensas de entre 1 y 3 pulgadas, con sectores donde podrían acumularse hasta 4 pulgadas de agua.

.@NWSNewYorkNY Flash Flood Warning for BX & QN: Until 7:30 PM 7/21. Heavy rain of 1-2" will cause flooding of highways & streets. Move to higher ground, or, if in a basement, move to a higher floor. Info: https://t.co/oBGvYAYGD9 Multilingual & ASL Link: https://t.co/TvepGM4s6D. pic.twitter.com/aDt4UTUzY0 — NYCEM – Notify NYC (@NotifyNYC) July 21, 2026

Las tormentas ya provocaron calles completamente anegadas, acumulación de agua en autopistas, complicaciones en estaciones del metro e importantes retrasos durante la hora pico.

En algunos sectores de Manhattan, Brooklyn, Queens y el condado de Hudson (Nueva Jersey), el NWS incluso emitió advertencias de inundación repentina ante la rápida acumulación de agua.

Qué recomiendan las autoridades

Frente a la evolución del temporal, las autoridades de emergencia piden a los residentes evitar viajes que no sean imprescindibles durante las tormentas y no conducir por calles inundadas. Es importante mantenerse alejados de pasos bajo nivel cubiertos por agua y seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

También aconsejan revisar el estado de vuelos, trenes y metro antes de salir.

La ciudad permanece bajo monitoreo permanente mientras las tormentas avanzan sobre el corredor noreste de Estados Unidos. Los meteorólogos advierten que las condiciones más peligrosas podrían extenderse durante toda la tarde y la noche, por lo que no se descartan nuevas alertas si las células más intensas continúan fortaleciéndose.

Sigue leyendo:

El área triestatal se moviliza para reparar los estragos de las inundaciones repentinas