Investigan a supervisor de NYCHA que acumuló $465 mil en ingresos mientras operaba 2 negocios privados

La ciudad de Nueva York abrió una investigación sobre un supervisor de plomería de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) después de que registrara casi 2,560 horas extras durante 2025, lo que elevó sus ingresos anuales a aproximadamente $465,000 dólares, una de las remuneraciones más altas entre los empleados municipales.

De acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times, el funcionario, identificado como Jakub Markowski, también dirigía 2 empresas privadas de plomería mientras desempeñaba su cargo en la agencia pública. Además, registros del Departamento de Edificios de la ciudad lo vinculan con más de 70 proyectos privados ejecutados durante el mismo periodo en el que acumuló el elevado número de horas extraordinarias.

La investigación busca determinar si Markowski incumplió las normas municipales que regulan la compatibilidad entre el empleo público y las actividades privadas, especialmente en un área considerada crítica por los riesgos asociados a las instalaciones de gas y otros sistemas de plomería.

Un salario superior al de los principales funcionarios de la ciudad

Según la información publicada por el medio citado anteriormente, los ingresos de Markowski superaron los del alcalde de Nueva York, los comisionados de la Policía y del Departamento de Bomberos, así como los responsables del sistema escolar y del departamento penitenciario.

Su volumen de horas extras también fue el más alto registrado entre los aproximadamente 350,000 empleados municipales durante el último año, una cifra que llamó la atención de las autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento de las normas laborales y éticas.

El supervisor no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por el periódico. Cuando fue contactado por teléfono, únicamente señaló que estaba ocupado, trabajando, antes de finalizar la llamada.

La investigación también analiza sus actividades privadas

Los registros del Departamento de Edificios muestran que entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, las compañías vinculadas a Markowski participaron en más de 70 proyectos privados distribuidos en distintas zonas de Nueva York, incluyendo Brooklyn Heights y el Upper East Side de Manhattan.

Las empresas identificadas en los permisos oficiales son Super Plumbers Corp. NYC y Dynamic Blue Water Mechanical, ambas relacionadas con trabajos de plomería e instalaciones mecánicas.

La simultaneidad entre esas actividades privadas y su empleo en NYCHA constituye uno de los principales puntos que examinan las autoridades municipales.

Una autorización que quedó desactualizada

Barbara Brancaccio, portavoz de NYCHA, explicó a The New York Times que Markowski obtuvo en 2019 una autorización oficial para combinar su empleo público con actividades privadas, un mecanismo contemplado por la ciudad y que cada año reciben cientos de empleados.

Sin embargo, la situación cambió tras su ascenso en 2024 a un cargo de supervisión dentro del equipo encargado de la seguridad contra incendios.

De acuerdo con la portavoz, al asumir esa nueva responsabilidad, debía solicitar una nueva autorización para continuar desarrollando actividades privadas, pero nunca presentó la documentación correspondiente.

Ese incumplimiento forma parte de la investigación administrativa actualmente en curso.

Preocupación por trabajos relacionados con instalaciones de gas

El Departamento de Edificios también analiza si los trabajos supervisados por Markowski cumplían con todos los requisitos de seguridad.

Las labores de plomería pueden involucrar instalaciones de gas natural, sistemas presurizados y otros componentes cuya ejecución incorrecta representa un riesgo importante para los residentes.

Por ello, la revisión no solo se centra en posibles conflictos de interés, sino también en verificar que los trabajos realizados, tanto públicos como privados, respetaran los procedimientos exigidos por la normativa municipal.

NYCHA enfrenta una crisis de infraestructura

La investigación ocurre en un momento especialmente delicado para la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York.

Actualmente, cerca de 300,000 personas viven en más de 240 complejos habitacionales administrados por NYCHA, muchos de los cuales presentan un importante deterioro estructural.

Las estimaciones oficiales indican que el sistema necesita inversiones por decenas de miles de millones de dólares para atender problemas de infraestructura acumulados durante años.

Esa situación ha provocado que numerosos trabajadores especializados acumulen grandes cantidades de horas extras para responder a las necesidades de mantenimiento y reparación.

Aunque no resulta extraño que maestros plomeros certificados perciban salarios superiores a los 6 dígitos debido a la alta demanda de sus servicios, el caso de Markowski destacó por la magnitud de sus ingresos y del número de horas extraordinarias registradas.

Una denuncia impulsó el escrutinio

El caso también fue impulsado por una denuncia presentada por la Fundación de Fontanería de la Ciudad de Nueva York ante el Departamento de Edificios.

Según el reporte, un correo electrónico enviado en junio de 2025 manifestaba preocupación por las “condiciones laborales cuestionables” relacionadas con el supervisor.

April McIver, directora ejecutiva de la organización, sostuvo que el problema trasciende el monto del salario y plantea interrogantes sobre la supervisión de trabajos críticos dentro de la vivienda pública.

Las autoridades municipales mantienen abierta la investigación para determinar si existieron violaciones a las normas que regulan la compatibilidad entre el servicio público y los negocios privados, así como posibles fallas en los mecanismos de supervisión de una de las agencias más importantes de NYC.

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