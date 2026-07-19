NYPD busca a dos sospechosos vinculados a robos de cadenas que ha dejado 29 víctimas en Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York mantiene la búsqueda de dos hombres sospechosos de integrar una banda dedicada al robo de cadenas de oro, una serie de asaltos que ha dejado al menos 29 víctimas durante el último mes en los distritos de Brooklyn y Queens.

Los robos ocurrieron entre el 15 de junio y el 10 de julio y siguen un patrón similar: los delincuentes se desplazan en motocicleta, se acercan a sus víctimas y les arrebatan violentamente las cadenas que llevan al cuello antes de escapar, reseña ABC7NY.

Una de las víctimas es Anthony Trona, un hombre de 68 años originario de Pensilvania que visitó Nueva York para asistir a un homenaje en honor a un sargento retirado del NYPD. El hombre aseguró que la pérdida de sus joyas representa un golpe emocional mucho mayor que el económico.

“Eso me lo regaló mi madre y ella ya falleció. Era una parte muy importante de mi vida”, relató al medio neoyorquino.

El afectado explicó que había conservado durante más de cuatro décadas dos medallones de oro que su madre le compró en Italia en 1985, por lo que considera que su valor sentimental es imposible de reemplazar.

El asalto ocurrió en la intersección de la calle 35 y Ditmars Boulevard, en Astoria. Según su testimonio, dos hombres que circulaban en una motocicleta estuvieron a punto de atropellarlo antes de detenerse brevemente.

“Escuché que uno de ellos decía ‘lo siento’, y enseguida me arrancó la cadena del cuello y huyeron”, recordó.

El hijo de Trona intentó perseguir a los sospechosos, pero no logró alcanzarlos.

Ese mismo día, informó ABC7NY, otras dos personas fueron víctimas de robos similares en Queens, entre ellas un joven de 20 años y un adolescente de 14 años, ataques registrados con menos de una hora de diferencia.

Tras el incidente, Trona continuó con el viaje familiar para asistir al homenaje en Long Island, aunque lamentó haber regresado a casa sin una joya que había conservado durante gran parte de su vida.

Las autoridades indicaron que hasta el momento se han realizado arrestos relacionados con siete de los casos investigados. Otros 22 robos, sin embargo, permanecen sin resolverse y forman parte de la investigación en curso para identificar a los responsables.

Mientras el NYPD continúa tras la pista de los sospechosos, Trona expresó su esperanza de que alguien pueda aportar información que permita recuperar la cadena y los medallones heredados de su madre.

Sigue leyendo:

• Bombero latino causó homicidio conduciendo borracho y drogado: sentencia en Queens, Nueva York

• Hispano abusó de niños para hacer videos sexuales: acusación en Nueva York

• Inmigrante taxista murió arrollado por conductor hispano en un camión: acusación en Nueva York