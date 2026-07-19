Familia demanda a Con Edison por la muerte de una mujer en una alcantarilla de Manhattan

Con Edison debió haber hecho más por señalizar el área alrededor de una alcantarilla en Midtown Manhattan en la que una mujer se cayó, provocando su muerte, de acuerdo con lo que dice su familia en una demanda presentada esta semana.

Donike Gocaj, de 56 años, cayó dentro de una alcantarilla cerca de la intersección de la calle 52 Este y la Quinta Avenida en mayo. Descendió unos 10 pies bajo tierra y murió a causa de quemaduras, lesión térmica por inhalación y traumatismo por impacto, indicó la oficina del médico forense.

La muerte de la mujer conmocionó a los ciudadanos de la Gran Manzana por su aparente aleatoriedad y atrocidad.

El hijo de la víctima, Armando Gocaj, y su pareja, Jashar “Jack” Kameraj, aseguraron en la demanda que la empresa de electricidad ignoró su vida al no cubrir la alcantarilla de manera segura. Afirmaron que Con Edison sabía que las tapas de las alcantarillas podrían desprenderse y que, por ello, no sellaron de forma correcta la abertura.

“Quieren respuestas. Quieren prevención”, expresó, Diana Carnemolla, abogada que representa a la familia de Gocaj.

Un vocero de Con Edison declaró que la empresa manifiesta sus condolencias a los seres queridos de Gocaj, pero no puede hacer comentarios sobre las acusaciones en particular mientras la demanda esté en curso.

En el mes de mayo, un representante señaló al medio Gothamist que un camión de varios ejes había pasado por encima de una alcantarilla y había desprendido la tapa unos 12 minutos antes de que Gocaj estacionara su vehículo y cayera dentro del agujero 3 metros bajo tierra.

Asimismo, la demanda argumenta que la compañía había recibido quejas sobre el estado de la tapa de la alcantarilla. No obstante, el 18 de mayo, cuando la mujer se precipitó al subsuelo, la alcantarilla no estaba bloqueada y no había conos, señales ni otras medidas de seguridad para mantener a las personas alejadas del agujero, dice en la demanda.

De acuerdo con la demanda civil, la pareja de Gocaj estaba con ella cuando cayó y la oyó gritar: “¡Me muero! ¡Me muero!”. Carnemolla aseguró que Kameraj y los presentes trataron de hacer una “cadena humana” para sacarla sin poder lograrlo. El defensor agregó que era imposible bajar y rescatarla.

“Ella sabía que se estaba muriendo durante todo ese tiempo, sin importar cuánto durara”, apuntó Carnemolla. “Era plenamente consciente de ello”.

Los parientes de Gocaj pidieron una indemnización por su muerte y las consecuencias de su pérdida. Kameraj también busca alivio por el dolor de presenciar lo ocurrido y por haber tratado de manera desesperada de salvar a su pareja.

“No quieren que su sufrimiento haya sido en vano”, dijo Carnemolla. “Quieren asegurarse de que se haga algo, que Con Edison asuma la responsabilidad de lo sucedido y que tome medidas para que ninguna otra familia sufra como ellos”.

Sigue leyendo:

• Postes caídos incendian autos y dejan a cientos de personas sin luz durante calor extremo en Coney Island, Nueva York

• Reparaciones de Con Edison obligan a reducir el uso de electricidad en Brooklyn y Queens

• Con Edison paga por ahorrar luz en Nueva York: así funcionan los programas que te dan dinero en verano