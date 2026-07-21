Jugo de arándano con té verde y mate: el hack de concentración que tu cerebro necesita

Cuando necesitas un impulso de energía y ya no deseas tomar otra taza de café, existe una combinación poderosa con solo tres ingredientes: jugo de arándano para obtener antioxidantes, y té verde con yerba mate para tener energía y concentrarte mejor. La combinación de ingredientes potencia esta bebida ideal para trabajar o estudiar, según explica la ingeniera en alimentos Montserrat Meléndez.

Esta bebida combina el sabor fresco de los arándanos con las notas terrosas del té verde y el mate, creando un equilibrio de sabores y una mezcla de biocompuestos naturales que ayudan a mantener los niveles de energía.

Propiedades y beneficios de cada ingrediente

Arándanos

Los arándanos son de las frutas con mayor cantidad de antioxidantes que aportan importantes beneficios para la salud. Crédito: Shutterstock

Son ricos en antocianinas, flavonoides y ácidos fenólicos, que además de darles ese color rojo característico, son potentes antioxidantes. “Eso quiere decir que te van a aportar compuestos que nos ayudan a prevenir el estrés oxidativo”, indica Meléndez, destacando sus posibles beneficios cardiovasculares y cognitivos, aunque no actúa como un energizante directo.

Té verde

La forma más habitual de consumir té verde consiste en utilizar agua caliente, pero sin hervir completamente: entre los 70° y 80° C. Crédito: Nishihama | Shutterstock

Aporta teína, lo que ayuda a aumentar la energía y a mejorar la concentración. Un estudio publicado por SciELO revela que el té, en sus diferentes formas de consumo (té verde, oolong y té negro), aporta catequinas y polifenoles.

Yerba mate

Aporta el toque clave de cafeína para mantenerte en estado de alerta. Esta bebida contiene aproximadamente 70 mg de cafeína, superando a una infusión convencional de té (55 mg) o de café (35 mg). Además, en su composición destacan vitaminas A, B, C y E, taninos, ácidos clorogénicos (principalmente ácido clorogénico, isoclorogénico y neoclorogénico), numerosas saponinas triterpénicas derivadas del ácido ursólico (matesaponinas), ácido ursólico, trigonelina y flavonoides, según explica la farmacéutica Mar Sieira en una entrevista para la revista ¡Hola!.

Paso a paso para preparar el jugo de arándanos energizante

Ingredientes:

1 taza de jugo de arándanos

1 cucharada de té verde y yerba mate

Preparación:

Lleva el jugo de arándanos al fuego hasta que hierva. Retira del fuego y agrega el té verde y la yerba mate (de preferencia dentro de un infusor). Deja reposar unos minutos, sirve y disfruta.

“Esta bebida llena de nutrientes te mantendrá súper enfocado durante el día y sabe increíble”, agrega Meléndez.

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