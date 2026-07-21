Jugo de arándano con té verde y mate: el hack de concentración que tu cerebro necesita

Cómo mezclar jugo de arándano, té verde y mate para obtener energía, concentración y antioxidantes. ¡La alternativa perfecta al café!

Combinación rica en antocianinas y cafeína natural: jugo de arándano, té verde y hierba mate para potenciar tu rendimiento diario.

Combinación rica en antocianinas y cafeína natural: jugo de arándano, té verde y hierba mate para potenciar tu rendimiento diario. Crédito: Shutterstock

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Por  Miyeilis Flores

Cuando necesitas un impulso de energía y ya no deseas tomar otra taza de café, existe una combinación poderosa con solo tres ingredientes: jugo de arándano para obtener antioxidantes, y té verde con yerba mate para tener energía y concentrarte mejor. La combinación de ingredientes potencia esta bebida ideal para trabajar o estudiar, según explica la ingeniera en alimentos Montserrat Meléndez.

Esta bebida combina el sabor fresco de los arándanos con las notas terrosas del té verde y el mate, creando un equilibrio de sabores y una mezcla de biocompuestos naturales que ayudan a mantener los niveles de energía.

Propiedades y beneficios de cada ingrediente

  • Arándanos
Los arándanos son de las frutas con mayor cantidad de antioxidantes que aportan importantes beneficios para la salud.
Los arándanos son de las frutas con mayor cantidad de antioxidantes que aportan importantes beneficios para la salud.
Crédito: Shutterstock

Son ricos en antocianinas, flavonoides y ácidos fenólicos, que además de darles ese color rojo característico, son potentes antioxidantes. “Eso quiere decir que te van a aportar compuestos que nos ayudan a prevenir el estrés oxidativo”, indica Meléndez, destacando sus posibles beneficios cardiovasculares y cognitivos, aunque no actúa como un energizante directo.

  • Té verde
La forma más habitual de consumir té verde consiste en utilizar agua caliente, pero sin hervir completamente: entre los 70° y 80° C.
La forma más habitual de consumir té verde consiste en utilizar agua caliente, pero sin hervir completamente: entre los 70° y 80° C.
Crédito: Nishihama | Shutterstock

Aporta teína, lo que ayuda a aumentar la energía y a mejorar la concentración. Un estudio publicado por SciELO revela que el té, en sus diferentes formas de consumo (té verde, oolong y té negro), aporta catequinas y polifenoles.

  • Yerba mate

Aporta el toque clave de cafeína para mantenerte en estado de alerta. Esta bebida contiene aproximadamente 70 mg de cafeína, superando a una infusión convencional de té (55 mg) o de café (35 mg). Además, en su composición destacan vitaminas A, B, C y E, taninos, ácidos clorogénicos (principalmente ácido clorogénico, isoclorogénico y neoclorogénico), numerosas saponinas triterpénicas derivadas del ácido ursólico (matesaponinas), ácido ursólico, trigonelina y flavonoides, según explica la farmacéutica Mar Sieira en una entrevista para la revista ¡Hola!.

Paso a paso para preparar el jugo de arándanos energizante

Ingredientes:

  • 1 taza de jugo de arándanos
  • 1 cucharada de té verde y yerba mate

Preparación:

  1. Lleva el jugo de arándanos al fuego hasta que hierva.
  2. Retira del fuego y agrega el té verde y la yerba mate (de preferencia dentro de un infusor).
  3. Deja reposar unos minutos, sirve y disfruta.

“Esta bebida llena de nutrientes te mantendrá súper enfocado durante el día y sabe increíble”, agrega Meléndez.

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