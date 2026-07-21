Jugo de arándano con té verde y mate: el hack de concentración que tu cerebro necesita
Cómo mezclar jugo de arándano, té verde y mate para obtener energía, concentración y antioxidantes. ¡La alternativa perfecta al café!
Cuando necesitas un impulso de energía y ya no deseas tomar otra taza de café, existe una combinación poderosa con solo tres ingredientes: jugo de arándano para obtener antioxidantes, y té verde con yerba mate para tener energía y concentrarte mejor. La combinación de ingredientes potencia esta bebida ideal para trabajar o estudiar, según explica la ingeniera en alimentos Montserrat Meléndez.
Esta bebida combina el sabor fresco de los arándanos con las notas terrosas del té verde y el mate, creando un equilibrio de sabores y una mezcla de biocompuestos naturales que ayudan a mantener los niveles de energía.
Propiedades y beneficios de cada ingrediente
- Arándanos
Son ricos en antocianinas, flavonoides y ácidos fenólicos, que además de darles ese color rojo característico, son potentes antioxidantes. “Eso quiere decir que te van a aportar compuestos que nos ayudan a prevenir el estrés oxidativo”, indica Meléndez, destacando sus posibles beneficios cardiovasculares y cognitivos, aunque no actúa como un energizante directo.
- Té verde
Aporta teína, lo que ayuda a aumentar la energía y a mejorar la concentración. Un estudio publicado por SciELO revela que el té, en sus diferentes formas de consumo (té verde, oolong y té negro), aporta catequinas y polifenoles.
- Yerba mate
Aporta el toque clave de cafeína para mantenerte en estado de alerta. Esta bebida contiene aproximadamente 70 mg de cafeína, superando a una infusión convencional de té (55 mg) o de café (35 mg). Además, en su composición destacan vitaminas A, B, C y E, taninos, ácidos clorogénicos (principalmente ácido clorogénico, isoclorogénico y neoclorogénico), numerosas saponinas triterpénicas derivadas del ácido ursólico (matesaponinas), ácido ursólico, trigonelina y flavonoides, según explica la farmacéutica Mar Sieira en una entrevista para la revista ¡Hola!.
Paso a paso para preparar el jugo de arándanos energizante
Ingredientes:
- 1 taza de jugo de arándanos
- 1 cucharada de té verde y yerba mate
Preparación:
- Lleva el jugo de arándanos al fuego hasta que hierva.
- Retira del fuego y agrega el té verde y la yerba mate (de preferencia dentro de un infusor).
- Deja reposar unos minutos, sirve y disfruta.
“Esta bebida llena de nutrientes te mantendrá súper enfocado durante el día y sabe increíble”, agrega Meléndez.
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