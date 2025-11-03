Arándanos: experta revela por qué congelar la fruta no destruye sus propiedades nutricionales

Los arándanos son ricos en antioxidantes, los cuales tienen un aporte significativo para la salud. Pero, ¿qué sucede cuando congelamos esta fruta? ¿Pierde propiedades? Una experta explica por qué los arándanos congelados no solo son una alternativa conveniente y económica, sino que, desde la perspectiva de la nutrición, podrían ser la opción superior para maximizar la ingesta de antioxidantes.

Según la médico especialista en aparato digestivo, la doctora María Muñoz, la clave de los arándanos congelados no reside en la cantidad de antioxidantes, sino en su biodisponibilidad.

Muñoz, quien es creadora de contenido nutricional en redes sociales, explica en un video publicado en su cuenta de Instagram que el proceso de congelación de los arándanos actúa como un catalizador natural que ‘abre’ la fruta. Esto permite que el organismo acceda y utilice de manera más eficiente los compuestos que combaten el envejecimiento y la inflamación.

Por esta razón, la doctora considera que los arándanos congelados se pueden consumir sin reservas, sabiendo que es una buena inversión para la salud y que, además, cuida la economía.

Arándanos: fuente natural de antioxidantes

Los arándanos tienen altos niveles de antioxidantes que combaten el daño celular y ayuda a depurar el organismo de manera natural. Crédito: Shutterstock

La doctora profundiza en la ciencia que hay detrás del mito de que los arándanos pierden sus propiedades al congelarse, ya que, por el contrario, congelarlos puede hacerlos incluso más efectivos.

Uno de los principales beneficios del consumo de arándanos es su alto contenido de antioxidantes. Ella agrega: ‘Especialmente las antocianinas, que son los pigmentos que les dan ese característico color azul y que ayudan a combatir el estrés oxidativo. Al neutralizar los radicales libres, estos compuestos ayudan al cuerpo a combatir la inflamación y el envejecimiento, jugando un papel importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.’

Estas pequeñas y jugosas frutas, aunque contienen azúcar, tienen un bajo índice glucémico, siendo aptas para personas con diabetes o resistencia a la insulina. Además, gracias a ciertas moléculas, ayudan a prevenir las infecciones de orina.”

¿Qué sucede cuando los congelamos?

Durante el proceso de congelación de los arándanos, las paredes celulares, que son bastante resistentes, se rompen ligeramente debido al cambio de temperatura. ‘¿Y esto qué significa?’, explica la experta. “Que al romperse, los antioxidantes quedan más disponibles para nuestro cuerpo al momento de digerir. Así que sí, el arándano congelado puede ser incluso más útil para tu organismo que el fresco.”

Los arándanos congelados no solo ofrecen una ganancia nutricional con una mayor biodisponibilidad de antioxidantes, sino que a esto se suma la ganancia práctica y económica, ya que son más baratos y están disponibles durante todo el año.

¿Cómo usar arándanos congelados?

Tal como lo menciona la doctora Muñoz, los arándanos congelados son perfectos porque no solo mantienen sus propiedades, sino que aportan una textura cremosa que no se logra con la fruta fresca.

Se pueden agregar a helados, yogures, bowls de avena, combinados con granola, o usarse en repostería como muffins.

La única advertencia es fijarse en la etiqueta nutricional para asegurarse de usar arándanos enteros, congelados tal cual (no azucarados).



Los arándanos congelados pueden dar textura y cremosidad a las preparaciones:

Smoothies: El arándano congelado puede sustituir al hielo , enfriando la bebida sin diluir el sabor, y dando una textura densa y aterciopelada al smoothie.

El arándano congelado puede , enfriando la bebida sin diluir el sabor, y dando una al smoothie. Textura Glaseada: Cuando se añaden los arándanos fríos a un plato caliente, como la avena, se descongelan lentamente, creando un glaseado natural y jugoso con sus propios azúcares.

Cuando se añaden los arándanos fríos a un plato caliente, como la avena, se descongelan lentamente, creando un con sus propios azúcares. Postre Helado: Por tener un bajo contenido de agua, los arándanos congelados, al ser procesados, se convierten en una especie de granita instantánea.

Receta de bowl de arándanos cremoso

Esta receta es una opción deliciosa, supersaludable, alta en fibra y antioxidantes que se hace en pocos minutos.

Ingredientes:

1 taza de arándanos congelados (la clave de la textura).

1/2 plátano maduro para darle dulzor y cremosidad extra.

1/4 taza de agua o bebida vegetal.

1 cucharada de semillas de lino o proteína en polvo (opcional).

Modo de Preparación:

1.- Agregue todos los ingredientes en la licuadora o procesador de alimentos.

2.- Licúe inicialmente a baja potencia y luego aumente. Es posible que tenga que detener la máquina y empuje la mezcla hacia las cuchillas un par de veces.

3.- Licúe hasta que la mezcla esté completamente cremosa y espesa.

4.- Sirva en un bowl y decore con granola, nueces o coco rallado.

