OIM busca recaudar $98 millones para la reconstrucción de Venezuela tras los dos terremotos

La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) necesita $98 millones de dólares para asistir a 850,000 personas en Venezuela tras los dos terremotos del 24 de junio, que según las últimas cifras oficiales causaron más de 5,278 muertos.

Con esos fondos, la agencia de Naciones Unidas financiaría alojamiento, servicios de agua y saneamiento, apoyo psicosocial y labores de seguimiento de las poblaciones desplazadas, indicó en rueda de prensa la directora de Respuesta Humanitaria y Recuperación de la OIM, Maria Moita.

“El alojamiento sigue siendo la prioridad más urgente (…), muchas familias siguen viviendo en refugios temporales, con familiares o en cualquier lugar donde puedan encontrar espacio”, señaló Moita, quien visitó recientemente zonas del país latinoamericano afectadas por los seísmos del 24 de junio.

La responsable de la OIM agregó que comprender dónde se están desplazando muchas de las personas afectadas es esencial para que la ayuda llegue a quienes la necesitan.

También destacó que muchos afectados siguen viviendo junto a edificios derrumbados o gravemente dañados, “con la esperanza de que sus seres queridos puedan ser aún rescatados, o intentando recuperar las pocas pertenencias que les quedan”.

“El pueblo de Venezuela ha demostrado una fortaleza extraordinaria ante una pérdida enorme; ahora nuestra responsabilidad es estar a su lado, no solo tras las consecuencias inmediatas del desastre, sino durante todo el largo camino hacia la recuperación”, subrayó.

Con información de EFE

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