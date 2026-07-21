Powerball acumula $567 millones: cuándo es el próximo sorteo y cuánto recibiría el ganador en efectivo

El premio mayor de Powerball sigue creciendo y ya alcanzó los $567 millones de dólares, luego de que ningún jugador acertara la combinación ganadora en el sorteo celebrado el lunes 20 de julio. Ahora, millones de personas en Estados Unidos tendrán una nueva oportunidad de llevarse uno de los mayores premios acumulados del año.

Los números ganadores del sorteo del 20 de julio fueron 2, 9, 44, 53 y 59, mientras que la Powerball fue el 8. El multiplicador Power Play correspondió a x2.

Aunque nadie logró quedarse con el premio mayor, sí hubo 2 boletos que acertaron las 5 bolas blancas. Los ganadores, uno de Colorado y otro de Minnesota, obtuvieron un premio de $1 millón cada uno.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

El siguiente sorteo de Powerball se realizará este miércoles 22 de julio a las 11 p.m. (ET). Como es habitual, la transmisión podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de Powerball en YouTube, además de las estaciones de lotería participantes en distintos estados.

Quien resulte ganador del premio mayor, tendrá 2 opciones para recibir el dinero:

* $567 millones mediante pagos anuales distribuidos durante 29 años.

* $261.8 millones como pago único en efectivo, antes de impuestos.

La elección entre ambas modalidades deberá realizarse al momento de reclamar el premio, de acuerdo con las reglas del juego y la jurisdicción donde se haya adquirido el boleto.

El premio más grande de Powerball en lo que va de 2026

Con un acumulado de $567 millones, este se convirtió en el premio mayor más alto de Powerball durante 2026. En lo que va del año, el jackpot ya ha sido ganado en 5 ocasiones, aunque ninguno de esos premios superó los $250 millones.

El constante crecimiento del pozo refleja la dificultad de acertar la combinación completa de Powerball, cuyas probabilidades de ganar el premio mayor son de aproximadamente 1 entre 292.2 millones.

Si el premio vuelve a quedar vacante este miércoles, el monto continuará incrementándose para el siguiente sorteo, atrayendo aún más participantes en todo EE.UU.

Como siempre, las autoridades recomiendan a los jugadores revisar cuidadosamente sus boletos después del sorteo y conservarlos en un lugar seguro hasta confirmar los resultados oficiales.

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