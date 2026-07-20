Guardó un boleto de lotería en su cartera y descubrió semanas después que había ganado más de $26 millones

Durante más de 2 semanas, un boleto de lotería ganador permaneció olvidado dentro de una cartera mientras su propietario seguía con su rutina sin imaginar que era millonario. La sorprendente historia ocurrió en Canberra, la capital de Australia, donde un hombre descubrió por casualidad que había ganado un premio de 40 millones de dólares australianos, equivalentes a unos $26 millones de dólares.

El sorteo se celebró el 25 de junio, cuando un único boleto acertó la combinación ganadora y se llevó el gran premio. Sin embargo, a diferencia de lo que suele ocurrir en estos casos, el afortunado no acudió a reclamar el dinero en los días posteriores, lo que generó incertidumbre entre los organizadores de la lotería.

La búsqueda del ganador que nadie encontraba

Al ver que el premio seguía sin reclamarse, la organización responsable del sorteo decidió intensificar la búsqueda del propietario del boleto. Inicialmente, recurrió a los canales habituales de comunicación, pero, al no obtener respuesta, lanzó una campaña pública con anuncios en distintos medios de comunicación, incluida la televisión.

El objetivo era localizar al dueño del boleto antes de que expirara el plazo legal para reclamar el premio. En muchos países, los boletos ganadores tienen una fecha límite para ser cobrados y, si ese tiempo vence, el dinero deja de estar disponible para el ganador.

Fue precisamente uno de esos anuncios el que terminó cambiando el rumbo de la historia.

El ganador del premio de lotería no le interesa cambiar nada de su estilo de vida. (Foto: Shutterstock)

Un aviso en televisión le hizo revisar su cartera

El hombre escuchó, por casualidad, que existía un premio millonario sin reclamar en su zona. Ese comentario le hizo recordar que semanas antes había comprado un boleto para ese mismo sorteo, aunque nunca se había tomado el tiempo de revisar los resultados.

Movido por la curiosidad, buscó su cartera y encontró el billete entre tarjetas y otros documentos. Al comprobar la combinación, descubrió que los números 7, 29, 25, 18, 26, 23 y 17 coincidían exactamente con los del premio mayor.

“Me había olvidado por completo del billete”, explicó posteriormente a medios australianos. Según relató, compró el boleto y continuó con sus actividades habituales sin volver a pensar en él, un descuido que estuvo muy cerca de costarle una auténtica fortuna.

La sorpresa fue tan grande que el ganador reconoció que tardó varios días en aceptar que realmente se había convertido en millonario.

En un primer momento, creyó que podía tratarse de un error o que estaba interpretando mal los resultados. Solo después de revisar varias veces la información comprendió que el boleto era auténtico y que el premio le pertenecía.

“No me lo puedo creer. Todavía estoy en estado de shock”, confesó tras confirmar oficialmente el resultado.

Estuvo muy cerca de perder una fortuna

Lo más llamativo del caso es que el dinero pudo haber quedado sin reclamar si el hombre no hubiera visto el anuncio difundido por la organización de la lotería.

De haber permanecido el boleto olvidado en la cartera durante algunos meses más, el plazo para cobrar el premio habría expirado, tal como ha ocurrido anteriormente con otros premios millonarios en distintos países que nunca llegaron a manos de sus legítimos ganadores por simples olvidos.

Tras comprobar que era el vencedor, el hombre se comunicó con la organización y acudió a validar el boleto para iniciar el proceso de cobro.

A pesar de recibir un premio equivalente a decenas de millones de dólares, el ganador aseguró que no tiene intención de transformar radicalmente su estilo de vida.

Lejos de hablar de autos de lujo, viajes o grandes compras, afirmó que continuará trabajando y que utilizará el dinero principalmente para garantizar el bienestar de su familia.

“Voy a seguir trabajando”, aseguró, antes de explicar que su prioridad será ofrecer estabilidad económica a sus hijos y nietos.

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