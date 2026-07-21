Shakira culmina su Copa del Mundo con dos conciertos en Brooklyn

BROOKLYN, NY – “¡Qué día ayer, dios mío, en la final!”.

Así arrancaba Shakira su concierto anoche en el Barclays Center, en el que hubo múltiples referencias a la Copa del Mundo, como la aparición en el escenario de Burna Boy para cantar “Dai Dai” junto a la barranquillera, como habían hecho poco más de 24 horas antes en el medio tiempo de la final del Mundial. O como el espectacular cierre del show con “Waka Waka”.

“Hoy estoy pumped. Les voy a dar todo lo que tengo. Porque no hay nada como cuando una loba está de nuevo con su manada”, anunció Shakira tras la primera canción ante el delirio de un público entregado, entre los que se encontraban Penélope Cruz, Javier Bardem, y un grupo de “superfans” que siguieron a la cantante durante los últimos días en la Gran Manzana.

El show, el primero de dos noches en Brooklyn, supuso el reencuentro de la colombiana con Nueva York desde los históricos conciertos en los que llenó el estadio MetLife en el verano de 2025. El coliseo de Nueva Jersey parece un talismán para Shakira. Allí el domingo se presentó ante miles de millones de espectadores cuando lideró el primer show de medio tiempo de la historia de la Copa del Mundo de fútbol.

El concierto de la noche del lunes se sintió como una extensión de su fin de semana mundialista. No sólo celebridades que asistieron a la final estuvieron también en el Barclays Center, sino que la temática futbolera estuvo presente, desde camisetas en las gradas de diferentes países -mayoría de Colombia y un buen número de España- hasta las coloridas actuaciones de las canciones que Shakira compuso para la FIFA. Sólo faltaron los Ghetto Kids, pero pasadas las 9:30 pm era muy tarde para que los niños de Uganda salieran a actuar.

Shakira hizo un repaso por su discografía con mezclas de éxitos de sus comienzos con canciones más recientes. Fue un concierto muy personal en el que no eludió referencias a su vida sentimental, a los momentos difíciles que la hicieron “más fuerte”, y a sus hijos, a los que incluyó en una canción en la que Milan y Sasha aparecieron cantando en pantalla.

El show, que terminó con una enorme loba inflable sobre el escenario que prácticamente tocaba el techo del recinto, deleitó a los fans de Shakira, como Maricela Velázquez, quien confesó que con éste había llegado a 70 conciertos de la barranquillera.

Velázquez fue parte del afortunado grupo de “superfans” que fueron invitados por Airbnb a pasar un fin de semana “Shakira” en Nueva York que, además del concierto y visitas a restaurantes y lugares favoritos de la cantante en la Gran Manzana, también incluyó la asistencia a la final de la Copa del Mundo. Un plan que Velázquez definió como un sueño hecho realidad.

Shakira también se presenta la noche del martes en su segunda fecha en Brooklyn.

Sigue leyendo: Shakira inmortaliza su reencuentro con Beyoncé en la final del Mundial