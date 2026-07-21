Shakira inmortaliza su reencuentro con Beyoncé en la final del Mundial

Una de las colaboraciones más icónicas en la historia del género femenino la concretaron Shakira y Beyoncé, dos estrellas de la música que se reencontraron en la final del Mundial, un momento que quedó inmortalizado.

Entre las canciones que tuvieron mayor impacto para comenzar a fomentar el empoderamiento de las mujeres a otra escala fue “Beautiful Liar“, un tema lanzado en el 2007 entre estas dos artistas, que actualmente sigue siendo uno de los favoritos de todos los seguidores de la música pop y de estas dos figuras.

Shakira comparte su reencuentro con Beyoncé

Shakira fue parte del grandioso espectáculo de medio tiempo en la final del evento de selecciones, donde la oncena de España obtuvo su segunda estrella como campeona del mundo.

Por su parte, Beyoncé fue a disfrutar del decisivo encuentro y aprovecharon para marcar un reencuentro histórico entre ambas. Eso debido a que la artista colombiana compartió varias fotografías con distintas celebridades en su cuenta personal de Instagram.

Sin embargo, la de mayor impacto fue la primera, dándose un fraternal abrazo con la estadounidense, como muestra del cariño y respeto mutuo entre ambas, inmortalizando ese momento especial entre dos de las figuras más influyentes en la industria musical del siglo XXI. En el carrusel, también se muestra a Jay Z, esposo de Beyoncé, quien igualmente se tomó una foto con estas dos artistas.

Shakira y la lista de personas que difundió

Además de su icónica imagen con Beyoncé, Shakira también coincidió con otras personalidades y no dejó pasar la oportunidad de guardar ese recuerdo.

Entre el resto de las figuras destacan: la agrupación BTS, los niños de la Fundación de Uganda (Ghetto Kids), los actores Tom Cruise, Anya Taylor-Joy y Kevin Hart, David Beckham, MrBeast, entre otras figuras.

Impacto de la canción “Beautiful Liar”

Este sencillo significó un antes y un después, incluso, en las carreras de dos superestrellas de la talla de Beyoncé y Shakira, llevándolas a obtener múltiples reconocimientos.

“Beautiful Liar” obtuvo el premio MTV en la categoría de Colaboración Más Explosiva, también se llevó el premio como la canción británica más vendida en 2008 en los Ivor Novello Awards y estuvo nominada a los Grammys como Mejor Colaboración Pop con Vocales.

Además, su alcance fue impresionante, logrando ubicarse en la cima de las más escuchadas en varios países europeos, incluyendo Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y otros. En lo que respecta a Estados Unidos, estableció un récord en la lista de los Billboard Hot 100, luego de subir 91 puestos en apenas una semana (desde el 94 al tercer lugar).

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