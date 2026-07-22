Casemiro ficha por el Inter Miami y será aliado de Messi

El Inter Miami hizo oficial este miércoles la incorporación del centrocampista brasileño Casemiro, quien firma una vinculación inicial hasta mayo del próximo año, con una cláusula opcional para prolongar el contrato hasta junio de 2029.

El ganador de cinco Champions League con el Real Madrid, llega a la franquicia de Florida con la carta de libertad bajo el brazo tras finalizar su etapa en el Manchester United el pasado mes de junio, club donde cosechó una Copa de la Liga y una FA Cup.

“Lo que más me motiva es ganar y seguir creciendo. El proyecto que me presentó el Club, junto con el esfuerzo que todos hicieron para traerme aquí, significa mucho para mí”, expresó el brasileño en sus primeras declaraciones como jugador de las “Garzas”.

Uno de los grandes atractivos del fichaje será ver a Casemiro compartir vestuario con Lionel Messi. Tras años de intensas batallas en los Clásicos entre el Real Madrid y el FC Barcelona, así como en los duelos internacionales entre Brasil y Argentina, ambos astros unirán fuerzas por primera vez en sus carreras.

La llegada del brasileño busca solucionar la fragilidad defensiva que arrastra el Inter Miami, acentuada tras la retirada de Sergio Busquets al término de la campaña anterior.

Aunque el equipo de Florida ostenta el título de campeón de la MLS, no ha firmado el mejor arranque en 2026: marcha en la segunda posición de la Conferencia Este y sufrió un duro revés al ser eliminado prematuramente en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

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