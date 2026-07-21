Guillermo Ochoa hace oficial en redes su retiro del fútbol tras el Mundial 2026

El fin de una era, Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol este martes 21 de julio, el histórico arquero decidió ponerle fin a su carrera como portero.

Tras disputar su sexta Copa Mundial con la Selección Mexicana, el hoy ex futbolista de 41 años tomó la decisión de colgar los guantes.

Fue por medio de sus redes sociales que Memo Ochoa dedicó un emotivo mensaje a quienes estuvieron con él desde el inicio de su carrera hasta el final. “Lo di todo, lo dejé todo, en mis equipos y en mi selección y hoy entrego mis guantes”, fue el mensaje con el que empezó su despedida.

“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto”.

Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.



Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS



Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.



Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad? pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

Emotiva despedida a la Selección Mexicana

“Cuando un equipo me entregaba su escudo, también me entregaba su historia, pero hubo uno que pesaba distinto, uno que representaba a toda una nación. Cada vez que me puse la camiseta de México, tenía en mis manos el sueño de millones de mexicanos, el de quien no pudo ir al estadio, pero lo vivió pegado a la televisión abrazando a la familia, el de quien se quedó sin voz cantando el Cielito Lindo y el de quien rezó en silencio antes del penal”, explica en el emotivo video.

“Ha llegado el momento de quitarme estos guantes y por primera vez dejarlos en otras manos. A quien venga después, solo quiero decirte una cosa: confía”, añade, cediendo los guantes y la responsabilidad a alguien más.

“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto”, finalizó en la publicación.

Gran legado de Memo Ochoa

Su nombre ya está escrito con letras doradas en la historia del fútbol mexicano y, también mundial, ya que, incluso, hubo gente fuera del país que esperaba por verlo cada cuatro años, cada Copa del Mundo, porque ese fue su torneo, donde enamoró a millones de personas.

Ese joven americanista que decidió salir de la comodidad de su país, donde ya era figura, para regresar como leyenda, tras aventurarse y aferrarse a jugar en Europa, siendo el primer arquero mexicano en lograrlo.

Del América a Francia, con el Ajaccio, de ahí al Málaga y al Granada en España, probó suerte en el Standard Lieja de Bélgica y después, cuando el equipo más lo necesitó, volvió a casa, a las Águilas, donde el destinó quedó debiéndole otro título, pero nuevamente saltó al viejo continente con Salernitana en Italia, al AVS FS en Portugal y por último, defendió el arco del Limassol en Chipre.

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