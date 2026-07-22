Fabián Ruiz y Gavi reciben su peso en tomates como premio por ganar el Mundial 2026

Tras coronarse campeones del Mundial 2026 con la selección española, Fabián Ruiz y Gavi disfrutaron de una calurosa y particular bienvenida en Los Palacios y Villafranca, su localidad natal en Andalucía. Los futbolistas fueron recibidos este martes en el ayuntamiento del municipio para cumplir con un curioso tributo tradicional.

Fieles a la costumbre iniciada en 2010 con Jesús Navas tras la conquista de la primera estrella en Sudáfrica, las autoridades locales subieron a ambos futbolistas a una báscula para regalarles su equivalente en kilos de la hortaliza estrella del pueblo: el tomate palaciego. El mediocampista del Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz, registró un peso de 84 kilogramos, mientras que el jugador del FC Barcelona, Gavi, marcó 68 kilos.

Esta localidad andaluza se ha consolidado no solo como un referente agrícola por la calidad de sus cultivos, sino también como una auténtica cantera de talento futbolístico internacional. Jesús Navas abrió el camino cosechando el Mundial 2010 y las Eurocopas de 2012 y 2024; Fabián ya había compartido con él la gloria europea hace dos años antes de tocar el cielo en el torneo norteamericano, mientras que para Gavi, este triunfo mundialista representó su primer gran trofeo luciendo la camiseta de la selección absoluta.

Los dos internacionales andaluces pisaron suelo español esta semana tras proclamarse campeones de la Copa del Mundo en Norteamérica, un hito sellado el pasado domingo con un trabajado 1-0 frente a la selección argentina en la gran final.

Sigue leyendo:

·Así se aplicaron las nuevas reglas del fútbol durante el Mundial 2026

·Samuel L. Jackson comparte imagen en la que acusa a Argentina de ser “el país más racista del mundo”

·Guillermo Ochoa hace oficial en redes su retiro del fútbol tras el Mundial 2026