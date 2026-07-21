Triunfo de España sobre Argentina se convirtió en la transmisión de fútbol más vista en la historia de EE.UU.

La victoria de España contra Argentina en el Mundial FIFA 2026 se convirtió en la retransmisión de fútbol más vista en la historia de la televisión en Estados Unidos, con una media de 63 millones de espectadores, según datos publicados este martes por el indicador Nielsen.

La final de la Copa del Mundo atrajo a 38.9 millones de personas en la cadena Fox, mientras que en Telemundo y Peacock, que ofrecieron los partidos en habla hispana, lograron una audiencia de 23.9 millones de televidentes adicionales.

A Final fit for the biggest FIFA World Cup in history.



Spain vs. Argentina drew 38.937 million viewers, setting the record as the most-watched soccer telecast in U.S. history. ??? pic.twitter.com/CO6hBhP71x — FOX Sports (@FOXSports) July 21, 2026

Estas cifras baten todos los récords establecidos en las fases previas del torneo y duplica la media de 25.78 millones que vieron la final del Mundial de Catar en 2022 entre Argentina y Francia entre las diversas cadenas estadounidenses.

La audiencia del domingo fue además la mayor registrada en Estados Unidos para un partido de fútbol, un récord que ostentaba hasta ese momento el polémico duelo entre EE.UU. y Bélgica por los octavos de final, disputado días antes, con 46 millones de espectadores globales, un encuentro que estuvo marcado por la anulación de la tarjeta roja al estadounidense Folarin Balogun.

¿Cuánta audiencia registró el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Las cifras oficiales reflejan un crecimiento sin precedentes en la audiencia televisiva del Mundial 2026 en Estados Unidos.

El encuentro entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina del 1 de julio, emitido por Fox, reunió a 26.4 millones de espectadores, estableciendo una nueva marca como la transmisión de fútbol en inglés más vista en territorio estadounidense.

Fox transmitió los 104 partidos en inglés en sus plataformas y la audiencia estadounidense se mantuvo sólida incluso después de que Estados Unidos fue eliminado por Bélgica en los octavos de final.

Las transmisiones en español por Telemundo también fueron una opción popular, incluso para quienes no tienen el español como lengua materna.

Fox promedió 7.73 millones de espectadores en las 104 transmisiones por Fox, FS1 y Tubi, frente a 3.58 millones en 2022 y 2.77 millones en 2018.

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