“Gracias por todo”: Minnesota United oficializó salida de James Rodríguez

Tras concluir el Mundial de 2026 oficialmente, el pasado martes Minnesota United cerró el ciclo de James Rodríguez con un mensaje de despedida en sus redes, confirmando que el colombiano no seguirá en la MLS tras la decisión del club de no extender su contrato.

El anuncio llegó acompañado de una imagen del mediocampista y un “Thank You” que selló su salida apenas cinco meses después de su llegada como agente libre.

James disputó ocho partidos, tres como titular, y aportó dos asistencias. No marcó goles, pero sí dejó una buena impresión dentro del vestuario. Al menos así lo confirman jugadores como Anthony Markanich, que resaltó su liderazgo y la forma en que asumió el rol de guía para los jugadores jóvenes.

Minnesota United tenía la opción de prolongar su vínculo hasta diciembre de 2026, pero optó por no activarla. Con esto, el colombiano queda nuevamente libre para negociar con cualquier club.

Tras caer en octavos de final del Mundial de 2026 ante Suiza, James cerró su participación con la selección Colombia. Los ‘Loons’ fueron el equipo 13 en la carrera del jugador de 35 años.

James salió de Envigado a Banfield de Argentina antes de dar el salto a Europa con el Porto de Portugal. Posteriormente, fichó por el AS Mónaco de Francia y, tras ser Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014, llegó al Real Madrid.

Cuando el colombiano perdió su lugar en el club merengue, se marchó cedido al Bayern de Múnich. Desde entonces, su carrera entró en una espiral de inestabilidad por varios clubes y ligas como Everton (Inglaterra); Al-Rayyan (Qatar); Olympiacos (Grecia); São Paulo (Brasil); Rayo Vallecano (España) y Club León (México).

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