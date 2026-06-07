James Rodríguez rompe el silencio y le contesta a la hija del presidente Petro

Colombia se encuentra en medio de la campaña presidencial para la segunda vuelta electoral que se disputará en medio del Mundial 2026. El clima de polarización llegó al fútbol y James Rodríguez se vio envuelto en una polémica con la hija del presidente Gustavo Petro.

Sobre este caso, James rompió el silencio en las últimas horas y respondió al respecto luego de dividir opiniones tras supuestamente negarle una foto a Antonella Petro, hija menor del mandatario colombiano, Gustavo Petro, durante un acto de despedida de la selección.

El sábado, apenas 24 horas después de que Antonella publicara un video confesando su fanatismo y cariño en medio de la polémica por la negativa a la foto, James Rodríguez le envió un mensaje privado que la joven decidió hacer público.

En el texto, el capitán de la selección colombiana le promete entregarle una camiseta suya y tomarse la fotografía pendiente. Además, Rodríguez sugiere que no escuchó con claridad la solicitud inicial porque la joven habló con poco volumen.

“Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el mundial. Nos vemos pronto. Pd: La próxima me hablas más fuerte, abrazo”, escribió James.

Increíble, Antonella está haciendo toda la campaña. ¡Qué gran actitud! Y qué bueno que James reconociera la embarrada con una niña que solo lo ve con admiración. ??????? pic.twitter.com/KtcI8LqcO7 — Reynaldo Torres? (@Reytorre) June 6, 2026

La controversia estalló el jueves durante un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro para despedir, en el pabellón nacional, al equipo colombiano antes de su viaje a Estados Unidos.

En los videos difundidos en redes sociales se observa a Antonella acercarse a James Rodríguez, aparentemente para pedirle una fotografía y un autógrafo, mientras el futbolista continúa saludando a otras personas sobre la tarima.

El episodio desató una oleada de reacciones y críticas de usuarios que consideraron que la joven había sido objeto de un desaire por parte del capitán de la selección.

La polémica surgió en medio de un conflicto político-judicial cuando esta semana un juez prohibió al candidato presidencial y casi seguro ganador a la presidencia, Abelardo de la Espriella, utilizar la camisa de la selección Colombia durante la campaña.



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