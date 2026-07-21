Presidente Gustavo Petro criticó a Colombia y Argentina: “Perdieron por codicia y falta de humildad”

El presidente Gustavo Petro, en su último discurso a la nación antes de salir del Poder Ejecutivo, criticó duramente a las selecciones de Colombia y Argentina por su desempeño en el Mundial 2026.

Petro aseguró que ambos equipos “perdieron por codicia y falta de humildad”, y volvió a mezclar los resultados deportivos con la política. El mandatario usó el encuentro para atacar a su homólogo Javier Milei.

#Colombia ? El presidente Gustavo Petro se refirió a la actuación de las selecciones de Argentina y Colombia en el Mundial.

?? "¿Por qué perdieron Argentina y Colombia en el fútbol? Por codicia y falta de humildad. Lo dije, me miraron feo. ¿Por qué ganó España? Porque es un? pic.twitter.com/3RHNpSiKFu — Vanguardia (@vanguardiacom) July 20, 2026

Petro recordó la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó ante España, y relacionó ese desenlace con las políticas del mandatario argentino Javier Milei, especialmente las relacionadas con la educación superior gratuita.

Según él, el triunfo español respondió a una cultura de unión y colectividad, mientras que Colombia y Argentina fallaron por actitudes que, a su juicio, también se reflejan en sus gobiernos.

Durante el balance de su gestión, el presidente saliente retomó la idea que ya había planteado antes del viaje de la selección Colombia al Mundial.

En aquel acto de despedida, el 4 de junio, habló de la “dialéctica de la vida” y mostró un símbolo arameo que, dijo, representa la frase “el último será el primero”. Con ese mensaje buscaba que los jugadores reflexionaran sobre humildad, gloria y adversidad.

En su intervención final, Petro insistió en que sus advertencias fueron ignoradas. “Lo dije y me miraron feo”, afirmó al reiterar que los equipos sudamericanos cayeron por falta de valores colectivos.

Argentina llegó hasta la final del Mundial 2026 con polémica y remontando in extremis varios partidos. Pasó la fase de grupos con puntaje perfecto (9 de 9) y superó a Egipto en octavos con una remontada 3-2 en Atlanta.

En cuartos venció a Suiza en la prórroga (3-1) y se instaló en semifinales tras eliminar a Inglaterra. Messi fue uno de los máximos goleadores del torneo con ocho tantos.

Colombia avanzó primera de grupo y llegó hasta octavos,pero su camino terminó en Kansas City. Tras un partido cerrado ante Suiza, el equipo mantuvo el control en buena parte del juego, llevó el duelo a la prórroga y finalmente quedó eliminado en la tanda de penaltis (4-3).

El arquero Gregor Kobel fue decisivo y dejó a la selección fuera de los cuartos de final por primera vez desde 2014.



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