Las mejores y peores ciudades para llevar una vida saludable en EE.UU.

Mantener un estilo de vida saludable depende de la disciplina personal, pero también del entorno en el que se vive. Tener acceso a gimnasios, parques, calles aptas para caminar y una buena calidad del aire puede marcar una gran diferencia al momento de incorporar el ejercicio a la rutina diaria. Con esa premisa, un nuevo estudio reveló cuáles son las mejores y peores ciudades de Estados Unidos para mantenerse en forma.

La investigación, realizada por Reverse Health, empresa especializada en planes de pérdida de peso para mujeres mayores de 40 años, analizó 342 ciudades incorporadas con al menos 100,000 habitantes. Para elaborar el índice de condición física, se evaluaron 7 variables: cantidad de establecimientos deportivos, áreas verdes, presencia de restaurantes de comida rápida, caminabilidad, tasas de obesidad, niveles de inactividad física y calidad del aire. Cada indicador recibió una puntuación que permitió construir un Fitness Index de 100 puntos.

Boulder lidera el ranking de las ciudades más saludables

La ciudad de Boulder, Colorado, obtuvo el primer lugar con un puntaje de 79.8. El estudio destaca que cuenta con 27.9 establecimientos de acondicionamiento físico por cada 100,000 habitantes, una de las mejores condiciones para caminar y una de las tasas de obesidad e inactividad física más bajas entre todas las ciudades analizadas.

En segundo lugar aparece San Francisco, California, con una puntuación de 76.6. La ciudad sobresale por registrar la mejor caminabilidad dentro del Top 10, el menor porcentaje de restaurantes de comida rápida y la mejor calidad del aire del grupo, con un índice AQI mediano de 33.

El tercer puesto corresponde a Denver, Colorado, que alcanzó un Fitness Index de 76.4 gracias a su elevada disponibilidad de gimnasios, buenos espacios para la actividad física y niveles relativamente bajos de obesidad e inactividad. No obstante, la calidad del aire fue el indicador menos favorable entre las 3 primeras posiciones.

El Top 10 de las ciudades con mejores condiciones para hacer ejercicio

Imagen creada con ayuda de IA.

Las ciudades que ocuparon las primeras posiciones comparten características similares: una elevada disponibilidad de gimnasios, buenos espacios verdes, menor presencia de establecimientos de comida rápida y mejores condiciones para desplazarse caminando, factores que facilitan incorporar la actividad física a la vida cotidiana.

Estas son las ciudades peor calificadas

En el extremo opuesto del ranking aparece Augusta, Georgia, considerada la ciudad con las peores condiciones para mantenerse en forma. Apenas cuenta con 6.8 establecimientos deportivos por cada 100,000 habitantes, una baja caminabilidad y una alta presencia de restaurantes de comida rápida, que representan más de la mitad de la oferta alimentaria evaluada.

Detrás de Augusta se ubicaron Killeen, Texas; Brownsville, Texas; Edinburg, Texas; Hesperia, California; Las Cruces, Nuevo México; Victorville, California; Visalia, California; Rio Rancho, Nuevo México y Warren, Michigan, empatadas en el noveno sitio; mientras que Pueblo, Colorado cerró el grupo de las diez ciudades con peor desempeño para fomentar hábitos saludables.

Más allá de los gimnasios, el entorno también importa

Matt Jones, director de Nutrición de Reverse Health, explicó que disponer de muchos gimnasios no garantiza por sí solo que una ciudad favorezca un estilo de vida activo. Según el especialista, el acceso a parques, calles transitables y oportunidades para caminar durante las actividades diarias resulta igual o incluso más importante.

El experto señaló que las ciudades mejor posicionadas permiten integrar el movimiento de manera natural, ya sea caminando trayectos cortos, realizando actividades al aire libre o accediendo fácilmente a instalaciones deportivas. En cambio, en las ciudades peor clasificadas, mantenerse activo suele implicar mayores desplazamientos, más tiempo y mayores costos, obstáculos que terminan dificultando la constancia.

Jones añadió que, especialmente para las mujeres mayores de 40 años, la clave está en desarrollar rutinas sostenibles. Sugirió incorporar sesiones breves de entrenamiento de fuerza dos veces por semana y aprovechar oportunidades cotidianas para moverse, como caminar diez minutos después de comer, bajar una parada antes del transporte público o mantener bandas de resistencia en casa para facilitar el ejercicio diario.

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