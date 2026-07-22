Nueva York amplía clases gratuitas de natación para niños: así funciona el programa NY SWIMS

La Gobernación de Nueva York anunció la ampliación del programa NY SWIMS, una iniciativa que ofrecerá clases gratuitas de natación para niños de 0 a 12 años mediante una alianza con el Departamento de Salud del Estado, la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y la red de YMCA en todo el estado.

La expansión busca que más familias tengan acceso a lecciones de natación sin costo, al tiempo que fortalece la seguridad acuática durante el verano. Las autoridades recordaron que el ahogamiento sigue siendo la principal causa de muerte entre niños de 1 a 4 años en Estados Unidos, por lo que aprender a nadar es considerado una habilidad esencial para salvar vidas.

“Todo niño merece la oportunidad de aprender a nadar. Al expandir NY SWIMS mediante una alianza con el Departamento de Salud del Estado, SUNY y la YMCA, ofrecemos opciones más accesibles para que todas las familias disfruten del verano de forma segura, una clase de natación a la vez”, señaló la Gobernación al anunciar la expansión del programa.

NY SWIMS llega a más comunidades de Nueva York

La iniciativa, lanzada en 2024, amplía ahora su cobertura gracias a la participación de 9 campus de SUNY y decenas de sedes de la YMCA, lo que permitirá que cientos de niños reciban instrucción gratuita en natación.

El Departamento de Salud destacó que enseñar a nadar desde edades tempranas ayuda a reducir el riesgo de accidentes en piscinas, lagos, ríos y otros cuerpos de agua, además de fomentar hábitos de recreación seguros.

El comisionado estatal de Salud, Dr. James McDonald, afirmó que aprender a nadar es una habilidad vital que todos los niños deberían tener la oportunidad de adquirir y subrayó que la colaboración con SUNY y la YMCA permitirá ampliar el acceso a estas clases gratuitas en todo el estado.

Por su parte, el rector de SUNY, John B. King Jr., explicó que el programa también fortalece la educación en seguridad acuática y la capacitación de salvavidas, además de poner las instalaciones universitarias al servicio de las comunidades.

Cada año, decenas de niños mueren en el país en accidentes relacionados con ahogamiento en piscinas y otros cuerpos de agua. (Foto: Lynne Sladky/AP)

Campus de SUNY que impartirán clases de natación gratuitas en NY

Durante este año, las clases de natación estarán disponibles en 9 instituciones de SUNY:

* State University of New York at Binghamton

* SUNY Cortland

* SUNY Delhi

* SUNY Maritime

* Mohawk Valley Community College

* North Country Community College

* SUNY Old Westbury

* Orange County Community College

* Tompkins Cortland Community College

Además, las clases también estarán disponibles en sedes de la YMCA distribuidas en distintas regiones del estado.

Las autoridades recomendaron que las familias interesadas se comuniquen con su YMCA local para conocer los requisitos de elegibilidad, los horarios y las fechas de inicio de los cursos.

Una inversión de $260 millones de dólares

La expansión forma parte de la estrategia NY SWIMS, que desde su lanzamiento ha destinado cerca de $260 millones de dólares a la construcción, modernización y mejora de infraestructura pública de natación.

Hasta ahora, el programa ha financiado 79 proyectos en distintas regiones de Nueva York, considerada por el estado como la mayor inversión en infraestructura pública de piscinas desde la época del New Deal.

Gracias a estas obras, se estima que 2.5 millones de neoyorquinos tendrán un mejor acceso a instalaciones acuáticas seguras y espacios recreativos para sus comunidades.

Un programa enfocado en prevenir ahogamientos

La expansión de las clases gratuitas responde a una preocupación de salud pública. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el ahogamiento continúa siendo la principal causa de muerte entre niños de 1 a 4 años en Estados Unidos y una de las principales causas de fallecimiento entre menores de 5 a 14 años, lo cual también recuerda la importancia de elegir el color adecuado para el traje de baño de los menores.

Las autoridades sostienen que ofrecer acceso gratuito a clases de natación puede reducir significativamente esos riesgos, al enseñar habilidades básicas para desenvolverse con seguridad tanto en piscinas como en lagos, ríos y playas.

El director ejecutivo de la Alianza de YMCA del Estado de Nueva York, Kyle Stewart, destacó que aprender a nadar es mucho más que una actividad recreativa, ya que representa una capacidad que puede salvar vidas. Añadió que esta inversión permitirá que miles de niños y familias accedan a una formación que, de otro modo, podría resultar inaccesible por razones económicas.

Con esta ampliación de NY SWIMS, la Gobernación de Nueva York busca consolidar una red de educación acuática más amplia y accesible, reforzando la seguridad de los menores durante el verano y garantizando que un mayor número de familias pueda acceder gratuitamente a una enseñanza que puede marcar la diferencia ante una emergencia en el agua.

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