Piscinas gratis en Nueva York este verano: cuándo abren y dónde encontrarlas

Cuando el calor aprieta en Nueva York, especialmente para quienes viven en departamentos pequeños o sin aire acondicionado, encontrar un lugar para refrescarse sin gastar dinero deja de ser un plan y se convierte en una necesidad. Para muchas familias, las piscinas públicas de la ciudad son uno de los grandes alivios del verano.

La buena noticia es que Nueva York volverá a abrir sus piscinas públicas al aire libre gratuitas para la temporada 2026, una red de espacios repartidos en los cinco boroughs que cada año reciben a miles de neoyorquinos que buscan escapar del calor.

Según el Departamento de Parques de la ciudad, las piscinas exteriores abrirán el sábado 27 de junio y funcionarán durante toda la temporada de verano con acceso completamente gratuito. Es una de esas opciones que conviene tener marcadas, sobre todo cuando llegan las olas de calor y las temperaturas se vuelven difíciles de sobrellevar.

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Cuándo abren las piscinas gratis en NYC

Las piscinas públicas exteriores de Nueva York abrirán oficialmente el 27 de junio de 2026. El horario habitual será de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., todos los días, con una pausa breve durante la tarde para limpieza y mantenimiento.

Como ocurre cada verano, puede haber cierres temporales por mantenimiento, clima o cuestiones operativas, por lo que conviene revisar el estado del lugar antes de salir de casa.

NYC Parks administra las piscinas públicas de la ciudad y ofrece clases gratis de natación. Crédito: NYC Parks

Dónde encontrar piscinas públicas gratis en Nueva York

Nueva York tiene varias decenas de piscinas públicas, pero algunas son especialmente populares por tamaño, ubicación o facilidad de acceso.

Astoria Pool (Queens)

Es, probablemente, una de las piscinas públicas más famosas de la ciudad y una de las favoritas de las familias durante el verano. Ubicada en Astoria Park, tiene además vistas privilegiadas del East River y suele llenarse rápido en días de mucho calor.

McCarren Park Pool (Brooklyn)

Para quienes viven en Brooklyn, es una de las alternativas más buscadas. En Williamsburg/Greenpoint, esta piscina suele ser una de las más concurridas cuando suben las temperaturas, especialmente los fines de semana.

Hamilton Fish Pool (Lower East Side)

Una opción clásica para Manhattan. Es muy utilizada por familias del Lower East Side y vecindarios cercanos porque combina ubicación accesible con un espacio amplio.

Thomas Jefferson Pool (East Harlem)

Otra de las piscinas con mucha demanda en Manhattan. Suele ser una opción fuerte para residentes del Upper Manhattan y East Harlem.

Crotona Pool (Bronx)

Es una de las instalaciones acuáticas más grandes del Bronx y una de las más utilizadas cuando el calor golpea fuerte en ese borough.

Highbridge Pool (Washington Heights)

Muy práctica para quienes viven en el norte de Manhattan y una de las alternativas importantes para familias del área.

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Qué necesitas para entrar

Aunque la entrada es gratuita, no es simplemente llegar y entrar como si fuera un parque cualquiera. La ciudad mantiene reglas bastante claras. Debes tener en cuenta estas normas:

Usar un traje de baño apropiado.

Ducharte antes de ingresar.

Algunos objetos personales no están permitidos cerca del área de piscina.

Conviene llevar candado si quieres usar lockers.

También hay restricciones sobre ropa de calle dentro del área acuática.

En verano, especialmente en días extremos, las filas pueden ser largas.

Si no quieres esperar hasta finales de junio

Si todavía falta para la apertura de las piscinas exteriores, otra alternativa son las piscinas cubiertas administradas por NYC Parks. En ese caso, sí suelen requerir una membresía en el centro recreativo, pero pueden ser una opción útil para quienes quieren nadar durante otras épocas del año.

En una ciudad donde simplemente pasar un día en una piscina privada o rooftop puede costar decenas de dólares por persona, las piscinas públicas siguen siendo uno de los servicios más valiosos del verano neoyorquino.

Para muchas familias, especialmente con niños en vacaciones escolares, representan una salida gratuita, cercana y práctica para enfrentar el calor sin afectar el presupuesto.

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