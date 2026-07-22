Taylor Greene califica de “estúpida” publicación de Trump sobre muertes de militares

Marjorie Taylor Greene, excongresista republicana por Georgia, calificó de “estúpida” una publicación de Donald Trump sobre las bajas militares estadounidenses en distintas guerras y acusó al presidente de “jactarse” de la muerte de 18 soldados durante el conflicto con Irán.

“Trump se jacta de haber matado a 18 soldados estadounidenses. Así es como interpreto estas estúpidas publicaciones”, escribió Greene el martes en X, en respuesta al mensaje que Trump había difundido horas antes en Truth Social.

En su publicación, el presidente comparó la duración y el número de militares estadounidenses muertos en varios conflictos. “Guerra de Afganistán: 20 años, 2000 muertos. Guerra de Irak: 9 años, 4600 muertos. Guerra de Vietnam: 19 años y 5 meses, 58 220 muertos. Guerra de Corea: 3 años y 1 mes, 36 574 muertos”, escribió.

Trump añadió en su lista: “Guerra de Venezuela: 1 día, 0 muertos. Conflicto militar con Irán: 4 meses, 18 muertos”.

La comparación provocó la reacción de Greene, quien acusó al mandatario de abandonar la postura pacifista con la que, según ella, llegó al poder.

“El ‘presidente de la paz’ fue a la guerra y está matando y hiriendo a nuestras tropas”, afirmó la excongresista, antes de cerrar su publicación con una expresión ofensiva dirigida al mandatario.

Greene, quien durante años fue una de las aliadas más cercanas de Trump, también ha cuestionado públicamente la guerra con Irán, que se acerca a los cinco meses.

Críticas a Hegseth

Su enfrentamiento con la Administración se extendió durante el fin de semana al secretario de Defensa, Pete Hegseth, después de que este rindiera homenaje a militares estadounidenses muertos en Jordania en ataques atribuidos a Irán.

“Que Dios los acompañe, héroes. Su sacrificio no hace más que fortalecer nuestra determinación”, escribió Hegseth en X.

Greene respondió cuestionando el uso de la palabra “sacrificio”.

“¿Sacrificio? ¿De qué demonios estás hablando? No se sacrificaron voluntariamente”, afirmó. Luego responsabilizó directamente a Trump, Hegseth y su Administración por la guerra.

“Fueron asesinados por la guerra que tú, Trump, y la administración están librando en nombre de un PAÍS EXTRANJERO, Israel”, sostuvo.

Las críticas representan otro capítulo en el distanciamiento político entre Greene y Trump, quien anteriormente contó con su respaldo en algunas de sus principales batallas políticas. La excongresista ha incrementado sus cuestionamientos al mandatario a medida que ha avanzado el conflicto con Irán.

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