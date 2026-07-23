Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 23 al 29 de julio

Regresa el AfroLatino Festival NYC

Del 23 al 26 de julio, el AfroLatino Festival NYC celebrará su 12va edición con cuatro días de música en vivo, cine, encuentros culturales y actividades comunitarias en Brooklyn, El Barrio, el East Village y Central Park. Bajo el lema “The Cultural Economies of Diaspora”, el festival destacará las contribuciones de las comunidades afrolatinas y afrocaribeñas a través de presentaciones artísticas y espacios de diálogo. La programación incluirá la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora (25 de julio), el NYC Konpa Day (26 de julio) y el estreno del Consider Culture Music Market, un encuentro que reunirá a artistas, representantes, promotores y gestores culturales para impulsar nuevas oportunidades en la industria musical. Para más información, visite: https://afrolatinofestnyc.com.

Mónica Carrillo Zegarra se presentará en Joe’s Pub el sábado 25 de julio./Foto: Cortesía Afro Latino Fest

Noche de ska y reggae en Bryant Park

Este viernes 24 de julio, de 7:00 a 8:30 p.m., el parque Bryant Park recibirá una nueva edición de Picnic Performances presented by Bank of America con la presentación gratuita de la NYC Ska Orchestra, como parte del programa Carnegie Hall Citywide. Bajo la dirección del trompetista, cantante y arreglista Kevin Batchelor, la agrupación de 20 músicos fusiona jazz de big band, soul y R&B con los ritmos jamaicanos del ska, mento, rock steady y reggae. El concierto contará además con la participación de los reconocidos músicos jamaicanos Larry MacDonald y Carl Wright, figuras emblemáticas de este género. Gratis. Más información: https://bryantpark.org.

Foto: Cortesía

‘Los capítulos perdidos’ estrena en el IFC Center

El largometraje venezolano ‘Los capítulos perdidos’, ópera prima de la guionista y directora Lorena Alvarado, llega a Nueva York para presentarse este viernes 24 de julio en el IFC Center (323 6th avenue, New York, NY 10014). Las proyecciones del fin de semana de estreno incluirán sesiones de preguntas y respuestas con Alvarado, y parte de la recaudación se destinará a las víctimas de los recientes terremotos en Venezuela, informó en un comunicado la organización sin ánimo de lucro Cinema Tropical, dedicada a promover, programar y distribuir cine latinoamericano en Estados Unidos.

La película cuenta la historia de Ena, quien regresa a Caracas después de años viviendo en el extranjero y se encuentra atrapada entre dos mundos en transformación: su abuela pierde rápidamente la memoria, mientras su padre dedica sus días a buscar libros venezolanos raros y olvidados para su librería. Información: https://www.ifccenter.com/films/lost-chapters/.

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Día “Flower Power” en el NYBG

El New York Botanical Garden (2900 Southern Blvd, Bronx) celebrará el Flower Power Dress-Up Day el sábado 25 de julio, de 12:00 a 4:00 pm., con una jornada inspirada en la moda y el espíritu de los años 60. Los visitantes están invitados a asistir con atuendos hippies, como pantalones acampanados, sombreros de ala ancha o chalecos con flecos, para participar en un concurso de disfraces con premios en distintas categorías. La celebración también incluirá música en vivo y actividades familiares, como la elaboración de pulseras de la amistad. Los primeros 100 asistentes disfrazados recibirán paquetes de semillas. Se requiere adquirir un All-Garden Pass para ingresar. Más información:https://www.nybg.org/event/flower-power-dress-up-day/.

Foto: NYBG

Arte y danza china para toda la familia

Como parte de Summer for the City, Lincoln Center celebrará la Chinese Arts Week con una jornada gratuita para toda la familia el sábado 25 de julio, a las 12:00 pm, en el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway). La programación incluirá una presentación de la compañía neoyorquina Red Silk Dancers, que interpretará coreografías con música de yiuyiu, fundadora del colectivo Chinatown Records. Antes del espectáculo, la fundadora del grupo, Margaret Yuen, ofrecerá una clase participativa para todas las edades sobre movimientos tradicionales y contemporáneos de la danza china, incorporando el uso de sedas. Gratis. Más información:https://lincolncenter.org.

Foto: Deb Fong

Charla en español en The Met Cloisters

Este sábado 25 de julio, de 2:00 a 2:45 pm, The Met Cloisters (99 Margaret Corbin Drive, New York) ofrecerá la charla gratuita en español “La naturaleza, la arquitectura y el arte de The Met Cloisters”, como parte de su serie Met Expert Talks. La sesión estará a cargo de Rosario Cornejo, candidata a doctorado en la Universidad de Virginia y profesora visitante en Pratt Institute. Los asistentes explorarán cómo la naturaleza ha influido en la arquitectura y el arte del museo, descubriendo el simbolismo de los claustros medievales y la fascinación que despertaron las flores como fuente de inspiración para emperadores, artistas, papas y poetas, incluida la Divina Comedia de Dante. Información: https://www.metmuseum.org/events.

Foto: TheMet

Char-CUTE-rie celebra su segundo aniversario

Char-CUTE-rie Central Park celebrará su segundo aniversario, este sábado 25 de julio, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m., en su local ubicado en 920 Seventh Avenue, con un evento abierto al público que también conmemorará el Mes de la Independencia de Colombia. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones gratuitas, música de violín en vivo, espectáculos de magia, café de especialidad, bebidas especiales y diversas sorpresas. Fundado por las emprendedoras colombianas Luisa Ramírez y Sara Rojas, este café gourmet se ha consolidado como un referente por sus tablas de charcutería, sándwiches artesanales y servicios de catering para eventos corporativos, culturales y privados en la ciudad de Nueva. Más información: www.char-cute-rienyc.com.

Foto: Cortesía

Repertorio Español estrena la comedia¡VIOLENCIA!

El escenario de Repertorio Español presentará del 25 de julio al 2 de agosto el estreno en Nueva York de ¡VIOLENCIA!, una comedia de la dramaturga mexicana Valeria Loera que combina humor negro, realismo fantástico y una mirada crítica sobre la identidad, la familia y las relaciones personales. La protagonista, Violencia López, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Su novio acaba de abandonarla, su madre intenta animarla regalándole un muñeco sexual y el fantasma de su padre continúa rondando el apartamento familiar. Como si eso no fuera suficiente, convive con distintas versiones de sí misma: otras “Violencias” que cuestionan cada una de sus decisiones y convierten su hogar en un espacio caótico, tan absurdo como revelador. Repertorio Español-138 East 27th Street, New York. Información: www.repertorio.nyc.

Música afro-latina en Central Park

El domingo 26 de julio, el Rumsey Playfield de Central Park será escenario de Afro-Latinas, una celebración gratuita dedicada al talento, la herencia cultural y la influencia global de la música afro-latina, en colaboración con Festival Latinidades y Afro-Latino Festival NYC. El evento reunirá a artistas de distintas generaciones y tradiciones musicales para destacar la riqueza de la identidad afro-latina. La programación contará con la cantante, compositora y folclorista peruana, ganadora de tres premios Latin GRAMMY, Susana Baca; la artista brasileña Luedji Luna junto a Liniker; Mai-Elka Prado con Lush Song Collective; la pionera del dancehall jamaicano Lady G y el DJ Agent DMZ. A las 5:00 pm. Gratis. Más información: https://cityparksfoundation.org.

Foto: Cortesía

Los Mirlos celebran la Independencia del Perú

El legendario grupo peruano Los Mirlos, pionero de la cumbia amazónica psicodélica, ofrecerá un concierto especial para celebrar la Independencia del Perú este domingo 26 de julio en Xanadu (262 Starr Street Brooklyn). El evento reunirá a la comunidad peruana y a los amantes de la música latina en una noche de fiesta y orgullo nacional. Además de Los Mirlos, participarán Claudia Acuña, Charango Beats, Erni Lu, Shadow Recordz y Alea como invitados especiales. La presentación llega tras el exitoso paso de la banda por Coachella y Lincoln Center, y coincide con el lanzamiento de su más reciente álbum, The World Meets Los Mirlos. Puertas abren a las 4:00 pm. Boletos en Tickeri.com.

Foto: Cortesía

El BAAND Together Dance Festival regresa al Lincoln Center

La danza volverá a ser protagonista del verano neoyorquino con el regreso del BAAND Together Dance Festival, que celebrará su sexta edición del 28 de julio al 1 de agosto en el David H. Koch Theater de Lincoln Center, como parte del festival Summer for the City. Durante cinco funciones, el público tendrá la oportunidad de disfrutar en un mismo escenario de cinco de las compañías de danza más reconocidas de la ciudad: Ballet Hispánico New York (Foto), Alvin Ailey American Dance Theater, American Ballet Theatre, New York City Ballet y Dance Theatre of Harlem.

Cada función presenta un programa cuidadosamente seleccionado por los directores artísticos de las cinco compañías, ofreciendo al público una muestra representativa de sus estilos y repertorios. Además de las funciones, el festival ofrecerá actividades gratuitas para acercar la danza a la comunidad. En el David H. Koch Theater. Boletos: Sistema Choose-What-You-Pay, desde $5. Información: www.summerForTheCity.org.

Elenco del Ballet Hispánico. Foto: Laura Fuchs

Herald Square se llena de luces y juego

Desde esta semana y hasta el 21 de agosto, Herald Square (Broadway entre las calles 35 y 36) presentará Impulse, una instalación interactiva gratuita que invita a neoyorquinos y visitantes de todas las edades a jugar y compartir una experiencia visual y sonora. Creada por los diseñadores con sede en Montreal Lateral Office y CS Design, con la coordinación de Quartier des Spectacles Partnership International, la instalación cuenta con ocho enormes columpios tipo balancín que, al ser utilizados por el público, se transforman en un espectáculo de luces y sonidos. Estará disponible diariamente de 9:00 am a 9:00 pm. Los paseos son gratuitos y se ofrecen por orden de llegada. Más información: https://34thstreet.org.

Foto: Impulsion by Lateral Office & CS Design, Charlotte, USA – 2022 © Kyo H Nam

Julieta Venegas en un concierto gratuito en Central Park

La música latina se apoderará del Central Park el miércoles 29 de julio, cuando Julieta Venegas, Lasso, Micro TDH y la DJ Anamaria Sayre encabecen una noche especial organizada por SummerStage, en colaboración con la Latin Alternative Music Conference (LAMC) y The Latin Recording Academy. El concierto gratuito se realizará de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. en Rumsey Playfield, con apertura de puertas desde las 5:00 p.m. La ganadora del GRAMMY interpretará los éxitos que la convirtieron en una de las figuras más importantes del pop en español, mientras que el venezolano Lasso, ganador del Latin GRAMMY por Ojos Marrones, llevará su característico estilo de pop y baladas románticas. La velada también contará con la participación del rapero Micro TDH y un set de DJ Anamaria Sayre, ofreciendo una celebración de la diversidad y el talento de la música latina. La entrada es libre para todas las edades. Más información: https://cityparksfoundation.org/events/julieta-venegas/.

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Love & Honey Fried Chicken abre su primer local en Nueva York

La famosa cadenaLove & Honey Fried Chicken, considerada una de las favoritas de Filadelfia, abrirá su primer restaurante en Nueva York en 229 Flatbush Ave., Brooklyn, a una cuadra del Barclays Center. Fundado en 2017 por los chefs Laura y Todd Lyons, egresados del Culinary Institute of America, el restaurante ha conquistado a críticos y celebridades gracias a su pollo frito marinado en suero de leche, empanizado a mano y preparado en pequeñas tandas, con un toque de miel. El menú incluirá su popular OG Fried Chicken Sandwich, la versión Nashville Hot, tiras de pollo, alitas, muslos, tater tots, pan de maíz y el famoso Banana Pudding casero. La cadena utiliza pollos criados humanamente, sin hormonas ni antibióticos. Más información: