EA Sports presenta el tráiler de FC 27 con Mbappé como mentor en un nuevo modo de mundo abierto

Tras la confirmación de Kylian Mbappé como imagen principal, la compañía EA Sports lanzó este jueves el primer avance en video de EA Sports FC 27, dejando ver pinceladas de los ajustes en la jugabilidad y presentando de forma oficial “The Grounds”, la apuesta de mundo abierto del videojuego de fútbol.

El videojuego estará disponible a partir del 25 de septiembre, mientras que los usuarios que adquieran el acceso anticipado podrán saltar al campo desde el 18 de septiembre. Las reservas ya se encuentran abiertas en todas las plataformas.

“The Grounds”: Un entorno interactivo

La principal innovación de FC 27 es ‘The Grounds’, un concepto que traslada la experiencia de un mapa interactivo social (al estilo de ‘The City’ en la saga NBA 2K) al universo del fútbol. Diseñado como un punto de encuentro vivo y dinámico, permitirá a los usuarios desplazarse con su avatar personalizado, interactuar y competir en tiempo real contra jugadores de todo el mundo.

En este nuevo entorno destacará la presencia de “mentores” de primer nivel. Además de la figura de Kylian Mbappé, el modo contará con el regreso de Alex Hunter, el recordado personaje ficticio que protagonizó el modo historia ‘The Journey’ en anteriores ediciones del título.

FC 27 estrenará una interfaz renovada para el mercado de traspasos, acompañada de un reajuste mecánico orientado a que las cifras económicas reflejen de manera más precisa las tasaciones del fútbol real, sumado a un comportamiento más agresivo y competitivo por parte de los clubes rivales a la hora de negociar.