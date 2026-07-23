Hamilton trae sus sonidos afrobeats de Cartagena a la LAMC

El álbum debut de Hamilton, “Afrorockstar”, el año pasado, puso en el mapa a este artista y lo presentó como una de las figuras más relevantes del afrobeats, un ritmo que se desarrolló en Colombia y que fusiona los ritmos tradicionales de África Occidental con sonidos urbanos como el reguetón, la champeta y el folclor del Pacífico y el Caribe.

Hamilton nació y se crió en los barrios populares de Cartagena de Indias, y su primer salto a la fama ocurrió en 2019, cuando se viralizó su tema “Morena”. Después de este despunte vino “Afrorockstar”, un álbum que definió su rumbo y que él considera un parteaguas en su carrera.

Para tener una idea de la relevancia de este material, basta con echar un vistazo a la lista de artistas que trabajaron con Hamilton: Farruko, Ryan de Castro, De La Ghetto, Nanpa Básico y Mau y Ricky, Héctor Nazza y Maizak, entre otros.

Actualmente, el artista promueve “Beso a beso”, una canción que formará parte de su próximo disco que aún no tiene fecha de lanzamiento. También está celebrando haber recibido sus primeras nominaciones en las categorías de Artista afrobeats y Canción afrobeats por “Mi reina” junto a Nanpa Básico en los Premios tu música.

Su música alcanzará nuevos niveles en los próximos días cuando participe en la Latin Alternative Music Conference, uno de los encuentros de música latina independiente más prestigiosos del mundo que se celebra anualmente en la ciudad de Nueva York. En esta plataforma, artistas emergentes como él, presentan su canciones en vivo.

“Ha sido un orgullo enorme [ser parte de LAMC]”, dijo Hamilton. “Yo siempre digo que donde me pare, llevo a Cartagena conmigo. Nuestra cultura tiene una energía única y poder representar el sonido afrocaribeño en escenarios tan grandes me confirma que lo nuestro tiene espacio en el mundo. Cada show es una oportunidad para demostrar de dónde vengo y hasta dónde podemos llegar”.

“Beso a beso” es una canción que llama la atención por su aparente sencillez, y Hamilton no se complica cuando explica qué la inspiró.

“Nació en esos momentos en los que uno simplemente quiere expresar lo que siente sin complicarlo”, dijo. “Quería una canción que hablara del amor desde un lugar real con una vibra fresca, romántica y muy cercana”.

El disco que prepara va a dejar boquiabiertos a muchos, promete, especialmente porque incluirá colaboraciones de artistas que sus seguidores le han pedido con insistencia.

“Todavía no puedo revelar mucho”, dijo, “Pero puedo asegurar que se vienen muchas músicas para todos los gustos y que este año van a marcar un antes y un después de mi carrera”.

En detalle

Qué: Hamilton en la LAMC

Cuándo: miércoles 29 de julio a partir de las 8 pm; jueves 30 de julio a las 6 pm

Dónde: miércoles en el Drom, 85 Avenue A, East Village; jueves en el SOBs, 204 Varick St.

Cómo: boletos para el miércoles desde $10; boletos para el jueves gratis para todos los participantes de la conferencia; informes latinalternative.com

LAMC 2026, lo mejor de la música alternativa latina

La Latin Alternative Music Conference (LAMC) celebrará su edición 2026 del 28 de julio al 1 de agosto en Nueva York, consolidándose como uno de los encuentros más importantes para la industria de la música latina.

El centro de operaciones será el InterContinental New York Times Square, donde se desarrollarán conferencias, paneles, talleres, sesiones de networking y encuentros entre artistas, ejecutivos, promotores, periodistas y creadores de contenido.

Además de las actividades profesionales, la programación incluirá conciertos y showcases en distintos escenarios de la ciudad. Entre los artistas anunciados figuran Julieta Venegas, que se estará presentando en Central Park el miércoles 29 de julio. También regresan eventos tradicionales como el Wonder Women of Latin Music Luncheon, dedicado a reconocer el liderazgo femenino en la industria, y la fiesta inaugural de la conferencia.

Fundada en el año 2000, la LAMC se ha convertido en una plataforma clave para descubrir nuevos talentos y presentar las tendencias que marcan el futuro de la música latina, reuniendo cada año a miles de profesionales y aficionados de todo el mundo.

Para una agenda completa, visite:https://latinalternative.com.