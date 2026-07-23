Salas de emergencia en EE.UU.: estos son los estados donde los pacientes esperan más tiempo para recibir atención

Las salas de emergencia en Estados Unidos siguen enfrentando largos tiempos de espera y, en algunos estados, los pacientes pueden pasar más de 4 horas antes de abandonar el hospital. Un nuevo análisis de datos federales muestra cuáles son las entidades con los mayores retrasos y sitúa a Nueva York entre las 5 con peor desempeño.

El estudio, realizado por LawyerSEO.Marketing a partir de la información más reciente de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), analizó el tiempo mediano que los pacientes permanecieron en los departamentos de emergencia entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025. La medición incluye a personas dadas de alta y trasladadas a otros centros de salud, además de pacientes con emergencias psiquiátricas y de salud mental.

A nivel nacional, los estadounidenses pasan 2 horas y 40 minutos, en promedio, dentro de una sala de emergencia antes de abandonar el hospital. Sin embargo, las diferencias entre estados son notables: mientras algunos logran atender a los pacientes en menos de 2 horas, otros superan ampliamente las 3 e incluso las 4 horas.

Los estados de EE.UU. con las mayores esperas en urgencias

El análisis coloca a Maryland como el estado con el mayor tiempo de permanencia en las salas de emergencia. Allí, los pacientes pasan una mediana de 4 horas y 13 minutos antes de salir del hospital.

Le siguen Massachusetts, con 3 horas y 49 minutos; Rhode Island, con 3 horas y 45 minutos; y Delaware, con 3 horas y 43 minutos.

En el quinto lugar aparece Nueva York, donde los pacientes permanecen 3 horas y 20 minutos en promedio en el departamento de emergencias. Detrás se ubican Connecticut, Carolina del Norte, Vermont, Pensilvania y Nueva Jersey, todos con tiempos superiores a las 3 horas.

Por el contrario, Hawaii registra el mejor desempeño del país, con una permanencia promedio de una hora y 53 minutos. También destacan Dakota del Norte, Nebraska y Dakota del Sur, donde la atención suele completarse en menos de 2 horas.

Imagen creada con ayuda de IA.

El caso de Nueva York

Aunque Nueva York figura entre los estados con mayores tiempos de espera, el informe destaca un aspecto positivo: solo el 2% de los pacientes abandona la sala de emergencia antes de ser atendido, una proporción inferior a la registrada en varios de los estados peor clasificados.

La situación contrasta, por ejemplo, con Delaware, donde el 5% de los pacientes decide marcharse sin recibir atención médica, la tasa más alta del estudio. En Massachusetts y Rhode Island, el porcentaje también alcanza el 4%.

La combinación de una elevada demanda hospitalaria y la gran concentración de población en el estado contribuye a que los departamentos de emergencia operen bajo una fuerte presión, especialmente en las áreas metropolitanas.

¿Qué provoca estos retrasos?

El director de LawyerSEO.Marketing, el doctor M. Mansoor Siddique, explicó que los largos tiempos de espera representan un riesgo para pacientes cuyas lesiones pueden parecer menores al principio, pero que podrían agravarse con el paso de las horas.

El especialista también recordó que muchas personas evitan acudir al hospital por el costo de la atención médica. Según los datos citados en el informe, el 8.2% de la población estadounidense no cuenta con seguro de salud, lo que puede retrasar la búsqueda de atención, incluso en situaciones potencialmente graves.

Además, señaló que uno de los principales problemas es la falta de disponibilidad de camas hospitalarias. Muchos pacientes que ya podrían ser trasladados a centros de recuperación o cuidados intermedios permanecen hospitalizados porque no existen espacios suficientes en esos servicios, lo que limita la capacidad para admitir nuevos casos en urgencias.

Ante este panorama, Siddique recomienda que quienes necesiten atención en una sala de emergencia, especialmente en estados con mayores tiempos de espera como Nueva York, pregunten al personal de triaje cuál es el tiempo estimado para ser atendidos y comuniquen de inmediato cualquier cambio en su estado de salud.

El informe pone de manifiesto las marcadas diferencias en la capacidad de respuesta de los hospitales estadounidenses y evidencia que, pese a los avances del sistema de salud, millones de pacientes continúan enfrentando largas esperas antes de recibir atención médica de urgencia.

Sigue leyendo:

* ¿Cuáles son los mejores hospitales en Nueva York y Nueva Jersey en 2026?

* Hospitales de Nueva York siguen con déficit de enfermeras

* Los estados con peor atención hospitalaria en EE.UU.