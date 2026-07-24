Acusan a 11 personas por la muerte de migrantes atrapados en un tren de carga en Texas

Autoridades federales presentaron cargos contra 11 personas por su presunta responsabilidad en la muerte de siete migrantes que fueron encontrados dentro de un contenedor en un tren en Texas, luego de un intento de traslado ilegal hacia el interior de Estados Unidos.

La investigación señala que las víctimas quedaron atrapadas durante horas en un contenedor de carga sin ventilación ni sistema de enfriamiento, expuestas a temperaturas extremas que provocaron su muerte. Entre los muertos se encontraba un adolescente de 14 años.

Migrantes quedaron atrapados durante traslado en tren

Según la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas, el grupo de migrantes abordó un tren de carga en Del Rio, una ciudad fronteriza de Texas, con destino a San Antonio como parte de una operación de tráfico de personas.

Cuando el tren llegó a San Antonio, los traficantes abrieron el contenedor, pero al ver que uno de los ocupantes cayó al exterior decidieron cerrar nuevamente la puerta y abandonar el lugar, dejando a las demás personas encerradas.

El tren continuó su recorrido hasta Laredo. Al día siguiente, un trabajador del patio ferroviario de Union Pacific descubrió una pierna que sobresalía del contenedor y alertó a las autoridades. Dentro fueron encontrados seis cuerpos.

Una séptima víctima fue localizada junto a las vías ferroviarias en San Antonio, según informó el fiscal federal Justin R. Simmons.

Muertes causadas por calor extremo dentro del contenedor

Las autoridades indicaron que el contenedor no podía abrirse desde el interior y carecía de ventilación o aire acondicionado. Las temperaturas registradas ese día en la región alcanzaron entre 31 y 33 grados Celsius (88 y 92 grados Fahrenheit).

El médico forense del condado de Webb determinó que las muertes estarían relacionadas con hipertermia, una condición provocada por una exposición prolongada al calor extremo.

Simmons explicó que sobrevivir dentro de un contenedor cerrado, sin aire acondicionado y bajo esas condiciones climáticas era prácticamente imposible.

La investigación también reveló que uno de los migrantes logró comunicarse con familiares mientras sufría los efectos del calor antes de morir.

Cargos federales podrían llevar a cadena perpetua

Los 11 acusados enfrentan cargos por conspiración para transportar extranjeros con resultado de muerte, así como por ayudar e instigar el traslado ilegal de personas con consecuencias mortales.

Cada acusación contempla una pena máxima de cadena perpetua, informó la Fiscalía.

De acuerdo con los documentos judiciales, los migrantes habrían pagado entre 1,500 y 10,000 dólares a integrantes de la red de tráfico de personas para ser trasladados desde distintos países hacia Estados Unidos.

Arrestos y situación migratoria de los acusados

Uno de los sospechosos fue detenido el 12 de mayo en Del Rio, mientras que otros ocho fueron arrestados posteriormente durante operativos realizados en distintas zonas del centro y sur de Texas.

Un hombre y una mujer permanecen prófugos. Las autoridades informaron que entre los acusados hay cuatro ciudadanos estadounidenses, dos residentes permanentes legales y cinco personas que se encontraban en Estados Unidos sin autorización migratoria. No se dieron a conocer las nacionalidades de estos últimos.

Tráfico de migrantes en trenes, una práctica que preocupa a las autoridades

El uso de trenes de carga para transportar migrantes de manera clandestina ha sido una preocupación constante para las autoridades fronterizas.

Los investigadores señalan que estos trenes pueden ser utilizados por organizaciones criminales debido a sus rutas extensas y a las paradas que realizan antes de ingresar a Estados Unidos, lo que facilita ocultar personas o mercancía ilegal.

Laredo, donde fueron encontrados los cuerpos, es uno de los cruces comerciales más importantes entre Estados Unidos y México y también una zona utilizada por redes de tráfico de personas.

En marzo, agentes de la Patrulla Fronteriza registraron alrededor de 40 detenciones diarias por cruces irregulares en el sector de Laredo, ubicándolo entre las zonas con mayor actividad de la frontera sur.

Antecedentes de tragedias relacionadas con tráfico de personas

El caso recuerda otros incidentes ocurridos en Texas. En 2023, dos migrantes murieron después de ser encontrados dentro de vagones ferroviarios cerca de Knippa, Texas, junto a otras personas que intentaban ingresar al país.

En 2022, 53 migrantes fallecieron dentro de un tráiler abandonado en San Antonio, en lo que autoridades calificaron como uno de los casos más mortales de tráfico de personas en la frontera entre Estados Unidos y México. Dos responsables fueron condenados posteriormente a cadena perpetua.

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