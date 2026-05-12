Autoridades informan que tres mexicanos murieron en contenedor hallado en Texas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que tres de las seis personas encontradas sin vida en el interior de una caja seca de ferrocarril en Laredo, Texas, eran de nacionalidad mexicana.

En un comunicado emitido, la Cancillería mexicana señaló que personal del departamento de protección mantendrá contacto con las familias de las personas mexicanas identificadas para brindar la asistencia consular correspondiente, así como para concretar la eventual repatriación de sus restos a México y el acompañamiento legal correspondiente.

La SRE dio a conocer, por medio del Consulado General de México en Laredo, Texas, que el Departamento de Policía de la citada ciudad “notificó el lamentable hallazgo de seis personas migrantes fallecidas en el interior de una caja seca transportada vía ferrocarril”.

“Las autoridades confirmaron la nacionalidad mexicana de tres de las personas; las restantes están en proceso de identificación”, añadió.

Además, la representación diplomática contó que estableció contacto con el subjefe del Departamento de Policía de Laredo, encargado de la investigación, quien confirmó el suceso e indicó que están a la espera de los resultados del médico forense.

El Departamento de Policía de Laredo respondió en la tarde del domingo a la llamada de un trabajador ferroviario que alertó del hallazgo. Los agentes de policía y personal de emergencias trasladados al lugar encontraron los cadáveres de cinco hombres y una mujer.

Laredo, ubicada a unas 124 millas al sur de San Antonio, es uno de los puertos de entrada más concurridos entre Estados Unidos y México.

El Consulado dijo que continuará dando seguimiento puntual al caso y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes para conocer el avance de las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

A través de la SRE, el Gobierno mexicano expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y reitera su compromiso de brindar asistencia y protección consulares.

Sigue leyendo:

• México recurre a la figura legal de “Amigo de la Corte” tras muerte de 15 migrantes bajo custodia de ICE

• Alarma por cuarto mexicano muerto bajo custodia de ICE tras tragedia de padre de LA

• México denuncia que 13 connacionales murieron bajo custodia de ICE, exige justicia