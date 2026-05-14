Golpe de calor fue la causa de muerte de seis migrantes en vagón de tren en Texas

Las seis personas encontradas sin vida la semana pasada en un vagón de tren en Laredo, Texas, murieron por un golpe de calor, informó este jueves el alcalde de la ciudad, Victor Treviño.

El grupo estaba compuesto por cinco hombres y una mujer, con edades entre 14 y 56 años, y las víctimas fueron localizadas después de que un empleado de Union Pacific alertara sobre un vagón de carga sospechoso.

Tres de los fallecidos eran originarios de México y tres de Honduras, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Webb.

Las autoridades detallaron que el tren, que había partido de Long Beach, California, el 7 de mayo, llegó a Del Río, Texas, el 9 de mayo, y se presume que fue allí donde las víctimas fueron introducidas en el vagón.

“Hoy, nuestra comunidad sigue de luto por un descubrimiento desgarrador”, dijo Treviño a los periodistas. “Quiero ser claro: exigimos justicia por estas vidas perdidas”, añadió. “No importa de dónde vinieran”.

Tráfico de migrantes

El jefe de policía de Laredo, Miguel Rodríguez, indicó que los hallazgos están vinculados con una operación de tráfico de migrantes. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional participan en la investigación, que sigue en curso.

Además, se encontró el lunes un séptimo cuerpo cerca de las vías en San Antonio, aunque aún no se ha determinado si está relacionado con este caso.

El alcalde Treviño hizo un llamado a quienes consideran cruzar la frontera de manera ilegal, advirtiendo sobre los riesgos que enfrentan al depender de traficantes. “A los traficantes no les importa tu seguridad y te pondrán en condiciones que pueden costarte la vida”, señaló.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó el martes que tres de las víctimas eran de nacionalidad mexicana y anunció que dará acompañamiento a las familias para la repatriación de los cuerpos y la asistencia legal correspondiente.

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