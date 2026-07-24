Alertan de siete juegos con sospechas de fraude en apuestas del Mundial 2026

Un organismo de supervisión internacional emitió siete alertas sobre posibles irregularidades relacionadas con las apuestas durante la Copa del Mundo, pero la FIFA, el organismo rector, no detectó ninguna actividad de apuestas sospechosa.

El Grupo de Copenhague, respaldado por el Consejo de Europa, informó el miércoles mediante un comunicado que se registraron siete “avisos amarillos” a lo largo de los 104 partidos.

Un aviso amarillo se emite cuando los indicios iniciales apuntan a posibles irregularidades que requieren un análisis más exhaustivo; esto no implica necesariamente que haya habido manipulación. El comunicado señaló que no se emitieron alertas naranjas ni rojas, las cuales representan advertencias de mayor gravedad.

Por su parte, la FIFA declaró el martes que su grupo de trabajo sobre integridad “no detectó ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos en relación con ningún encuentro”.

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El Grupo de Copenhague, organismo independiente vinculado al Consejo de Europa encargado de detectar posibles amaños deportivos, lanzó SIETE ALERTAS por presuntas irregularidades en las apuestas durante el Mundial 2026, según reveló The Athletic.



Entre los? pic.twitter.com/4pghPoc0Cd — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 23, 2026

Dos partidos de España

La Selección de España se encuentra bajo investigación por dos sucesos puntuales en su campaña en el Mundial 2026, los cuales son analizadas debido a posibles irregularidades en lo que respecta a apuestas deportivas.

Una fuerte acumulación de apuestas en la plataforma Polymarket de que no derrotaría a Cabo Verde y la extensa demora del VAR para anular el gol de Ferrán Torres en la goleada sobre Arabia Saudita.

Estas situaciones fueron catalogadas como “alertas amarillas”, las cuales se activan ante indicios de irregularidades, que incluyen movimientos inexplicacles, rumores en redes sociales o el tráfico de información. Esta en la segunda categoría más “leve” en un sistema de cuatro niveles: verde (normalidad), amarilla (levemente elevada), naranja (elevada) y rojo (alerta máxima).

El especialista Christian Kalb, excolaborador del Group of Copenhagen, aclaró que no necesariamente una alerta implica que exista una manipulación. “Las alertas del Group of Copenhagen pueden explicarse por comportamientos atípicos, como cambios en las cuotas o en la liquidez de las coberturas. Hay muchas explicaciones que no implican manipulación”, planteó a The Athletic.

Otros juegos

Entre los episodios incluidos en esas advertencias, de acuerdo con fuentes de un informe elaborado por The Athletic, figura la tarjeta roja mostrada a Themba Zwane de Sudáfrica en el minuto 84 del debut de su selección ante México.

Uno de los casos más delicados se centran en el caso Balogun. El 2 de julio, el mismo día en que el delantero de Estados Unidos fue expulsado contra Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, Polymarket abrió un mercado con la pregunta: “¿Jugará Folarin Balogun contra Bélgica?”.

Según las fuentes, el informe del Grupo de Copenhague subraya que no se abrieron mercados equivalentes para los otros 14 futbolistas expulsados durante el torneo, ninguno de los cuales obtuvo la suspensión de su castigo.

En su resumen, el grupo sostuvo que esos mercados “plantean problemas sin precedentes” porque permiten apostar sobre una gama amplia de eventos, a menudo de forma anónima y con métodos de pago difíciles de rastrear. Añadió que su supervisión marcó un hito en una competición internacional. A falta de la publicación del informe completo por parte del Grupo de Copenhague, la FIFA fue contundente sobre su monitoreo de los 104 partidos.

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