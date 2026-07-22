Más de 70,000 hinchas firman para repetir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Una campaña iniciada en la plataforma Change.org por una aficionada argentina ya supera las 72,000 firmas con el objetivo de solicitar a la FIFA repita el encuentro en el que España se proclamó campeona del Mundial 2026 el pasado 19 de julio en Nueva York.

La promotora de la recogida de firmas Gisela Sánchez cuestiona abiertamente la labor del colegiado esloveno Slavko Vinčić. En su escrito, la hincha señala presuntas irregularidades y decisiones arbitrales que, a su juicio, perjudicaron al combinado albiceleste.

A pesar del rápido respaldo popular en redes, los estatutos y reglamentos de la FIFA no contemplan que peticiones promovidas por aficionados puedan alterar el resultado de un torneo oficial o forzar la repetición de un compromiso.

Tras las semifinales, una campaña similar impulsada en Francia recopiló más de 82,000 firmas para pedir la reanudación del choque ante la ‘Roja’ por un choque previo al penalti que abrió el marcador, solicitud que tampoco tuvo recorrido alguno.

Decenas de miles de aficionados argentinos marcharon y se congregaron en las principales calles del país el pasado domingo para arropar y agradecer el esfuerzo a la plantilla dirigida por Lionel Scaloni, que tras ceder 1-0 con un tanto de Ferran Torres en el tiempo extra, se quedó a las puertas de revalidar el título obtenido en Catar.

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