Comité NY-NJ afirma que recibirá más ganancias que FIFA en venta de césped del estadio MetLife usado en Mundial 2026

Otra polémica post Mundial 2026 se ha activado en Nueva Jersey, sede del estadio MetLife donde se celebraron 8 partidos, incluyendo la final, cuyo césped será vendido por la FIFA.

El anuncio ha desatado alertas por parte de la gobernadora demócrata Mikie Sherrill, e incluso el asambleísta republicano Michael Inganamort dijo que el procedimiento es “ilegal”. Pero el Comité Organizador de Nueva York y Nueva Jersey del Mundial 2026 (NYNJWC26) informó a PIX11 News que “recibirá la mayor parte de los ingresos” por la programada venta del césped, fondos que se reinvertirán en las iniciativas continuas del comité en la región.

Pero el césped en sí no es propiedad de Nueva Jersey, según Natalie Hamilton, portavoz del Comité Anfitrión. “También puedo confirmar que contamos con los permisos necesarios para venderlo”, declaró. “Aunque los detalles del acuerdo para vender el césped son escasos (…) la empresa británica KeepStub, fabricante del recuerdo terminado en acrílico, recibirá la mayor parte de los ingresos“, destacó POLITICO.

NYNJWC26 señaló además que la participación de la FIFA en los ingresos por el uso de sus licencias es menor que la del Comité Organizador. La FIFA no ha hecho comentarios sobre el destino de los fondos del césped. En teoría 2,026 pedazos de césped se venderán entre $450 y $3,000 dólares. Cada pieza viene encapsulada en acrílico e incluye un recuerdo en formato USB.

Maggie Garbarino, portavoz de Sherrill, destacó que, “Como ha dicho la gobernadora, Nueva Jersey pagó varios millones (de dólares) para cubrir el costo total del césped del estadio MetLife, por lo que los contribuyentes de Nueva Jersey deberían participar de cualquier beneficio económico obtenido”.

Según documentos estatales, la Autoridad de Deportes y Exposiciones de Nueva Jersey gastó más de $13 millones de dólares en el diseño, la instalación y el mantenimiento del campo temporal de césped natural que sustituyó al artificial habitual del estadio MetLife para el torneo mundial, comentó TimeOut.

“En realidad, la decisión está ahora en manos de la gobernadora. Le he instado a que busque alguna medida cautelar o algún recurso legal para detener esto”, declaró el asambleísta Inganamort, argumentando que la FIFA no tiene derecho a lucrarse con bienes propiedad del estado.

“La FIFA tiene que salir de nuestro césped, literalmente”, escribió Inganamort en Twitter/X la semana pasada. Y luego insistió: “Los contribuyentes de Nueva Jersey pagaron por el césped. Es propiedad del estado; eso significa que, a mi juicio, si se va a vender o a disponer de él, debe cumplirse la normativa sobre excedentes de bienes estatales, y la regla número uno es maximizar el beneficio para los contribuyentes de Nueva Jersey”.

Si bien el estadio se ubica en Nueva Jersey, es considerado parte del área metropolitana de NYC. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este lunes que el Mundial 2026 generó para su estado $228 millones de dólares en ingresos fiscales locales y estatales.