México pide procesar penalmente a agentes por la muerte de 17 de sus ciudadanos en operativos de ICE

El gobierno de México solicitó que se presenten cargos penales por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos que fallecieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o durante operativos de control migratorio realizados por la administración de Donald Trump.

Entre los casos señalados figura el de Silverio Villegas-González, quien murió tras recibir disparos de un agente del ICE en septiembre del año pasado en Franklin Park, Illinois.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, los agentes intentaban detener a Villegas-González, pero él habría intentado escapar y embestirlos con su vehículo.

La autopsia, sin embargo, determinó que el migrante recibió un disparo a quemarropa en el cuello y presentaba heridas superficiales de bala en dos dedos. El análisis toxicológico confirmó la presencia de cocaína en su organismo al momento del tiroteo, reseñó CBS News.

La administración Trump sostuvo que el mexicano arrastró a un agente del ICE con su automóvil y le causó lesiones graves. Pero un video captado por la cámara corporal del funcionario muestra al propio agente describiendo sus heridas como “nada grave”, de acuerdo con el medio estadounidense.

La Policía Estatal de Illinois abrió una investigación sobre el caso a comienzos de este año, mientras que la Fiscalía del Condado de Cook indicó que apoya en esas pesquisas.

La petición de México también será presentada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con demandas civiles dirigidas contra empresas que administran algunos centros de detención del ICE. Aunque la solicitud no tiene efectos legales vinculantes, busca aumentar la presión para que las autoridades estadounidenses determinen si corresponde presentar cargos.

El analista legal de CBS News Chicago, Irv Miller, consideró que la iniciativa mexicana tiene un componente político, pero también pretende incentivar a fiscales estatales y federales a actuar. No obstante, opinó que es poco probable que esa presión modifique la postura de las autoridades encargadas de la investigación.

Tras la publicación de un reportaje de CBS News Chicago, la Fiscalía del Condado de Cook confirmó que recibió la solicitud del Gobierno mexicano y que mantiene comunicación con la embajada de ese país para explicar su papel dentro del sistema de justicia penal estadounidense.

En un comunicado citado por el medio, la fiscalía reiteró que apoyará la investigación de la Policía Estatal de Illinois sobre la muerte de Villegas-González y aseguró que presentará cargos penales contra cualquier agente del orden, incluidos funcionarios federales, si las pruebas y la ley lo justifican.

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