Nueva York eliminará impuesto estatal a hasta $25,000 dólares en ingresos por propinas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que eliminará el impuesto estatal sobre la renta para los primeros 25,000 dólares en ingresos por propinas, una medida que permitiría aumentar los ingresos disponibles de miles de trabajadores de sectores como restaurantes, bares, hoteles y otros servicios.

A través de un mensaje publicado en la red social X, afirmó que los trabajadores conservarán una mayor parte de sus ingresos.

“Menos impuestos. Mayores ingresos. Eliminaremos los impuestos estatales sobre la renta para ingresos por propinas de hasta $25,000 dólares. Eso significa $67 millones de dólares de vuelta en los bolsillos de neoyorquinos como Lucas y el equipo de Vinateria solo este año”, escribió la gobernadora.

Fewer taxes. Bigger paychecks.



We're ending state income taxes on up to $25,000 in tipped income.



That’s $67 million back in the pockets of New Yorkers like Lucas and the team at Vinateria this year alone. pic.twitter.com/PATY4Fq7Rs — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 25, 2026

La propuesta se alinea con el reciente cambio en la legislación federal aprobado por el Congreso de Estados Unidos mediante la Ley One Big Beautiful Bill (HR 1), que introdujo una deducción del impuesto federal sobre la renta para ingresos por propinas de hasta 25,000 dólares durante los años fiscales comprendidos entre 2025 y 2028, reseñó ADP.

Cómo funciona el beneficio federal

La norma federal, de acuerdo con el medio citado, no elimina los impuestos sobre las propinas de manera absoluta, sino que crea una deducción del impuesto sobre la renta para los trabajadores que cumplan los requisitos establecidos por la ley.

La deducción está disponible para empleados y trabajadores por cuenta propia que reciban propinas en ocupaciones que el Servicio de Impuestos Internos considera tradicionalmente receptoras de propinas, según la práctica de cada industria al 31 de diciembre de 2024.

Entre las condiciones, las propinas deben ser voluntarias, determinadas por el cliente y pagadas en efectivo o mediante medios equivalentes, como tarjetas de crédito, débito o pagos digitales. Los cargos por servicio obligatorios o las propinas automáticas agregadas por el establecimiento no califican para este beneficio y continúan tratándose como salario sujeto a tributación.

No cambian las obligaciones de los empleadores

Asimismo, ADP explicó que, aunque la deducción representa un alivio tributario para los trabajadores, la legislación mantiene intactas las responsabilidades fiscales de los empleadores.

Las empresas deben seguir reteniendo y pagando los impuestos correspondientes al Seguro Social y Medicare, además de continuar reportando las propinas en los formularios W-2. La diferencia es que ahora los empleados utilizarán esa información para reclamar la deducción en sus declaraciones federales de impuestos.

La legislación también exige una mayor precisión en el registro de las propinas, ya que únicamente serán elegibles aquellas percibidas en ocupaciones oficialmente reconocidas por el IRS como receptoras habituales de este tipo de ingresos.

Esto incrementa la importancia de contar con sistemas confiables para documentar y reportar las propinas.

Expertos citados en ADP indicaron que los sistemas electrónicos de pago de propinas facilitarán el cumplimiento de la nueva normativa al generar registros precisos y auditables. Según, los empleadores de sectores como restaurantes, hotelería, juegos de azar y otras industrias con trabajadores que reciben propinas deberían revisar sus procesos de captura, distribución y declaración de estos ingresos para garantizar que los datos reportados sean consistentes y permitan a los empleados acceder correctamente a la deducción fiscal.

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