Cuánto gana un barbero en Nueva York en 2026: salario, propinas y requisitos para trabajar

Ser barbero en Nueva York puede ser mucho más que cortar cabello. Para muchos inmigrantes, es un oficio de entrada rápida al mercado laboral, una forma de trabajar por cuenta propia y, con el tiempo, una oportunidad para abrir un negocio. Pero la pregunta clave es concreta: ¿cuánto se gana realmente?

Según datos nacionales del Bureau of Labor Statistics, el salario medio de los barberos en Estados Unidos fue de $18.73 por hora, aunque los ingresos varían mucho según experiencia, ubicación, clientela, propinas y si el trabajador es empleado, renta una silla o trabaja de forma independiente.

Cuánto puede ganar un barbero en Nueva York

En Nueva York, un barbero puede ganar desde un salario por hora relativamente básico hasta ingresos mucho más altos si tiene clientela fija, trabaja en una zona de alta demanda o recibe buenas propinas.

El salario de un estilista o barbero puede variar mucho según la experiencia, el barrio y si trabaja por comisión o como independiente. Crédito: Shutterstock

El dato oficial más prudente para usar como referencia es el de BLS: a nivel nacional, la mitad de los barberos ganaba menos de $18.73 por hora y la otra mitad ganaba más. El 10% mejor pago superaba los $37.71 por hora.

En una ciudad como Nueva York, donde los cortes suelen ser más caros que en muchas otras zonas del país, los ingresos pueden mejorar, especialmente para quienes logran una agenda estable.

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Las propinas cambian mucho el cálculo

El salario base no cuenta toda la historia. En barberías de Nueva York, las propinas pueden representar una parte importante del ingreso semanal. Un barbero con muchos clientes al día puede sumar una diferencia considerable si recibe propinas frecuentes.

Por eso, dos barberos con el mismo salario por hora pueden terminar el mes con ingresos muy distintos.

Empleado, independiente o rentando silla

El modelo de trabajo también importa. Un barbero empleado suele tener más estabilidad, pero menos control sobre precios y horarios.

Quien renta una silla puede ganar más si tiene clientela propia, aunque también asume gastos. Y, quien abre su propia barbería, puede aumentar sus ingresos, pero también enfrenta renta, licencias, seguros, suministros y administración.

Cada vez hay más barberías en Queens, el Bronx, Brooklyn y zonas con fuerte presencia latina. Crédito: Impremedia

Qué se necesita para trabajar como barbero en Nueva York

Para trabajar legalmente como barbero en Nueva York se necesita una licencia del estado. El Departamento de Estado de Nueva York indica que, para solicitarla, la persona debe tener al menos 17 años, completar los requisitos de estudio o experiencia, aprobar el examen práctico y realizar un curso sobre transmisión de enfermedades, higiene y esterilización.

Hay varias vías para calificar: completar una escuela aprobada en Nueva York, demostrar educación fuera del estado, experiencia, reciprocidad en ciertos casos o trabajar como aprendiz registrado durante dos años.

La ciudad de Nueva York también aclara que la licencia de Master Barber permite trabajar como barbero, pero que la mayoría de las personas deben ser aprendices durante dos años antes de rendir el examen.

Cuánto cuesta la licencia para ser barbero

Las tarifas estatales publicadas por Nueva York incluyen $40 por solicitud inicial, $15 por examen práctico y $40 por renovación. Un punto importante: tener licencia para trabajar como barbero no autoriza automáticamente a operar una barbería. Para abrir un negocio se necesita una licencia separada para barber shop.

Dónde estudiar para ser barbero o peluquero en NY

En Nueva York, no conviene elegir una escuela solo por cercanía o precio. Lo primero es confirmar que el programa esté aprobado para que luego puedas presentarte al examen estatal. El Departamento de Educación del Estado de Nueva York advierte que las escuelas necesitan aprobación operativa para ofrecer programas que permitan a los estudiantes cumplir requisitos de licencia.

Para ser barbero, el Departamento de Estado de Nueva York permite varias vías: completar un curso en una escuela aprobada, demostrar experiencia, estudiar fuera del estado o trabajar como aprendiz registrado durante dos años.

En NYC y alrededores aparecen opciones como American Barber Institute, Barber & Beauty Institute of New York, Tribeca Barber & Beauty School, Master Class Barber NYC y otros programas privados o técnicos. Pero antes de inscribirse, lo recomendable es verificar directamente con el estado que el curso sirve para solicitar la licencia.

También hay que distinguir entre barbero y peluquero/estilista. En Nueva York, el barbero necesita una licencia de Master Barber, mientras que quienes hacen cosmetología, color, peinados u otros servicios de belleza pueden requerir una licencia distinta.

La ciudad explica que la licencia de Master Barber permite cortar cabello, afeitar, arreglar barbas y realizar ciertos servicios sobre cabello, cuero cabelludo, rostro o cuello.

¿Vale la pena ser barbero en NYC?

Para muchos hispanos, sí puede valer la pena si se piensa como oficio de largo plazo. No es un camino mágico ni de dinero fácil: al principio puede haber ingresos bajos, muchas horas de pie y necesidad de construir clientela. Pero, quienes logran reputación, constancia y buena ubicación, pueden convertirlo en un trabajo estable y escalable.

En Nueva York, además, la demanda es constante. Cortarse el cabello no es un lujo ocasional: para muchos clientes es una rutina mensual o quincenal. Y en barrios con fuerte presencia latina, una buena barbería puede convertirse en punto de referencia comunitario.

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