Carl’s Jr. cierra 59 restaurantes y amplía la lista de cadenas que recortan operaciones en EE.UU.

La cadena de hamburguesas Carl’s Jr. perdió este año 59 restaurantes en California (10 cerrados definitivamente y 49 en proceso de venta) después de que su franquiciatario principal, Harshad Dharod, se declarara en quiebra en abril de 2026.

El motivo: la empresa acumuló una deuda imposible de sostener en un estado donde el salario mínimo para trabajadores de comida rápida subió a $20 por hora desde abril de 2024, y podría llegar a $20.70 antes de que termine el año.

Pero el caso de Carl’s Jr. no es el único. En lo que va de 2026, al menos seis grandes cadenas de comida rápida han cerrado cientos de restaurantes en todo el país, en un fenómeno que los analistas han calificado como una ola de ajustes sin precedentes en la historia reciente de la industria.

Una quiebra inesperada en el estado que vio nacer a la cadena

Carl’s Jr. nació en Los Ángeles en 1941. Paradójicamente, en California es donde más está sufriendo. La empresa Sun Gir Incorporated, operadora de los 59 locales en quiebra, describió sus restaurantes ante un tribunal federal del Distrito Central de California como una “carga financiera innecesaria” que generaba flujo de caja negativo mes a mes.

Por su parte, el franquiciatario Dharod, con operaciones concentradas en el sur de California, ya tenía varios locales con incumplimientos declarados por la corporación CKE Restaurants, la dueña de la marca, antes de la quiebra formal.

En términos prácticos, cuando el costo de cada turno sube por mandato legal y los clientes reducen sus visitas por los precios más altos, el margen de ganancia se reduce y cerrar se vuelve inevitable.

Lo que está pasando en el resto de la industria

Los cierres de Carl’s Jr. coinciden con una contracción generalizada que afecta a competidores de todos los segmentos:

Wendy’s anunció el cierre de entre 298 y 358 restaurantes en la primera mitad de 2026, equivalente a un rango de entre 5 y 6% de su red en EE.UU., luego de que sus ventas en tiendas comparables cayeran 5.6% en 2025 y hasta 11.3% en el último trimestre del año.

anunció el cierre de entre en la primera mitad de 2026, equivalente a un rango de entre 5 y 6% de su red en EE.UU., luego de que sus ventas en tiendas comparables cayeran Pizza Hut planea cerrar 250 locales para el 1 de julio, principalmente en California, Pennsylvania y Ohio, como parte de lo que Yum! Brands denominó plan ‘Hut Forward’.

planea cerrar para el 1 de julio, principalmente en California, Pennsylvania y Ohio, como parte de lo que Yum! Brands denominó plan ‘Hut Forward’. Papa John’s tiene programado cerrar 200 establecimientos en 2026, como parte de una estrategia para eliminar 300 locales de bajo rendimiento para fin de 2027.

tiene programado cerrar en 2026, como parte de una estrategia para eliminar 300 locales de bajo rendimiento para fin de 2027. Jack in the Box espera cerrar entre 50 y 100 establecimientos hacia finales de junio, luego que sus ventas cayeron 6.7% en el primer trimestre del año.

espera cerrar entre hacia finales de junio, luego que sus ventas cayeron del año. Red Lobster clausurará su emblemático restaurante de Times Square el 14 de junio, poniendo fin a 23 años de presencia en toda la ciudad de Nueva York. La empresa atribuyó el cierre a la construcción prolongada en el edificio, que afectó el acceso y el tráfico de clientes, no al bajo rendimiento del restaurante.

El salario mínimo: ¿causa o excusa?

El debate en California es real y tiene dos versiones opuestas igualmente respaldadas por investigaciones académicas.

Un estudio de la Universidad de California en Santa Cruz, de abril de 2026, encontró que el salario mínimo de $20 por hora generó aumento de precios de entre 8% y 12%, reducción de horas y aceleración de la automatización de varios negocios.

Por su parte, investigadores de la Universidad de California en Berkeley emitieron una conclusión opuesta: tras tres años de seguimiento, los precios subieron apenas 1.5%, aproximadamente seis centavos en un artículo de $4, mientras que el empleo no cayó de forma significativa.

Lo que queda claro es que el salario promedio de los trabajadores de comida rápida cubiertos por la ley subió 11%, según Berkeley. Para quienes aún conservan el empleo, es un avance real.

Lo que estos cierres significan para la comunidad hispana

Sin embargo, los cierres de estas cadenas de comida rápida son una mala noticia para la comunidad hispana, ya que emplean a una proporción elevada de trabajadores latinos, especialmente en California. Estos cierres no solo significan pérdida de empleos, sino también eliminación de opciones de comida accesible para comunidades donde estas cadenas suelen ser una alternativa recurrente.

Según Andrew Charles, analista de TD Cowen, el problema de fondo no es el precio, sino la falta de innovación en el menú y el marketing.

Es decir, bajar precios no basta si el cliente ya no quiere lo que se ofrece en el menú.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los cierres de restaurantes en 2026

¿Por qué están cerrando tantas cadenas de comida rápida al mismo tiempo?

Costos laborales más altos, inflación, cambio en hábitos de consumo y competencia de nuevas marcas presionan la rentabilidad de los operadores, dejando poco margen de maniobra.

¿Cuántos empleos se pierden con estos cierres?

No hay una cifra nacional consolidada, pero solo con los cierres confirmados de Wendy’s (unos 358 locales), Pizza Hut (250) y Papa John’s (200), se estiman decenas de miles de puestos afectados.

¿Qué pasa con los trabajadores cuando cierra un franquiciado en quiebra?

En el caso de Sun Gir/Carl’s Jr., algunos locales buscan compradores que puedan asumir la plantilla. Los cierres definitivos generalmente implican liquidación sin garantía de recontratación.

¿Cuáles cadenas están creciendo en lugar de cerrando?

Marcas como Chick-fil-A y algunas cadenas de comida mexicana de precio medio siguen expandiéndose. Red Lobster, pese a cerrar el local de Times Square, reporta ventas totales 10% arriba del año anterior.

¿El salario mínimo de $20 en California realmente provocó los cierres?

Es uno de los factores, pero no el único ni el más determinante. La mala gestión financiera de franquiciados individuales, la caída en tráfico de clientes y el encarecimiento de ingredientes también contribuyen.

Conclusión

La ola de cierres que golpea a Carl’s Jr. y a gran parte de la industria de comida rápida en 2026 no solo es consecuencia de una corrección de mercado, también indica una reconfiguración más profunda del sector.

Las cadenas que sobrevivan serán las que logren renovar su menú, reducir su dependencia de franquiciados sobreextendidos y adaptarse a un consumidor que ahora tiene más opciones y menos tolerancia al precio. Mientras que la comunidad hispana que depende de estos empleos se pregunta cuáles de estas sucursales estarán ahí el año próximo.

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