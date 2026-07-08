Walmart llega a millonario acuerdo tras acusaciones de engañar a sus repartidores

Walmart aceptó pagar más de $13.3 millones para poner fin a una investigación en Texas relacionada con su programa de repartidores Spark Driver.

Aunque la empresa negó haber cometido alguna irregularidad, el acuerdo incluye compensaciones económicas para los conductores y cambios en la forma en que se les informa cuánto recibirán por cada entrega.

La investigación fue realizada por el estado de Texas, que acusó a Walmart de presentar información engañosa sobre las ganancias que podían obtener los repartidores encargados de entregar compras desde las tiendas de la cadena.

¿En qué consiste el acuerdo?

De acuerdo con Fox 4, Walmart acordó pagar un total de más de $13.3 millones.

Del monto, aproximadamente $6.69 millones ya fueron entregados como restitución a los conductores de Texas afectados por las prácticas investigadas.

Además, la compañía pagará otros $6.69 millones al estado para cubrir sanciones civiles, honorarios legales y costos del proceso.

El acuerdo pone fin a la investigación estatal, aunque Walmart dejó claro que no admite haber violado la ley ni acepta responsabilidad alguna por las acusaciones.

¿De qué acusaban a Walmart?

Según documentos judiciales presentados en el condado de Collin, las autoridades de Texas sostienen que, al menos desde 2021, Walmart incurrió en diversas prácticas que habrían generado expectativas falsas sobre las ganancias de los repartidores.

Entre las acusaciones se encuentran:

-Prometer a los conductores el monto total de las propinas de los clientes, aunque posteriormente esas propinas eran repartidas entre varios repartidores o, en algunos casos, no se pagaban por completo.

-Reducir el pago de algunas entregas modificadas sin avisar previamente al conductor.

-Proporcionar información engañosa sobre programas de incentivos y bonificaciones.

Walmart hará cambios en su programa Spark Driver

Como parte del acuerdo, la empresa aceptó implementar nuevas medidas para proteger a los repartidores y brindar mayor transparencia en los pagos.

Entre los compromisos asumidos destacan:

-No reducir las ganancias prometidas a un conductor después de que éste acepte una entrega, salvo en circunstancias específicas previstas en el acuerdo.

-Evitar información engañosa sobre el pago estimado, las propinas o las oportunidades de incentivos.

-Mantener un programa de verificación de ganancias que estará sujeto a supervisión del estado durante 10 años.

El fiscal de Texas celebra el acuerdo

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, afirmó que la investigación encontró que Walmart realizó representaciones falsas sobre la compensación ofrecida a los repartidores.

“He conseguido millones de dólares para los repartidores de Walmart con el fin de garantizar que estos trabajadores texanos reciban las propinas y los salarios que merecen”, declaró.

También añadió: “Cualquier gran empresa que prometa ciertas ofertas y pague a cambio de servicios debe cumplir esas promesas”.

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