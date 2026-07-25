¿Quién es Yan Diomande?, la estrella por la que se pelean Real Madrid y PSG

Yan Diomande fue una de las estrellas emergentes del Mundial 2026 y ahora está en la mira de los grandes clubes como el Real Madrid, Paris Saint Germain, Manchester City, entre otros.

Diomande es un futbolista de tan solo 19 años y tras su destacada participación en la Copa del Mundo ha recibido ofertas de más de $100 millones de dólares tanto del Madrid como del PSG.

¿Quién es Yan Diomande, la nueva estrella de Costa de Marfil?

Diomande destacó desde muy joven en su país y se formó en diversas academias de Estados Unidos antes de dar su salto al fútbol profesional.

Curiosamente su primer equipo profesional fue el Leganés y precisamente debutó ante el Real Madrid en la temporada 2024-2025.

Allí solo disputó 10 partidos con 2 goles y 1 asistencia, pero dejó huella de gran promesa en el fútbol europeo. Eso valió para que el Red Bull Leipzig lo fichara por un precio de $20 millones de dólares.

Diomande brilló de gran forma en su primer año con el Leipzig en la Bundesliga. El extremo africano firmó una temporada de 33 partidos con 21 contribuciones de gol (12 goles y 9 asistencias) en todas las competiciones.

Aunque al principio no era titular en el club alemán, cerca de la jornada nueve se ganó un puesto entre los titulares ganándose un espacio en el equipo de Ole Werner. El Leipzig quedó tercero en la Bundesliga y se clasificó a la UEFA Champions League.

Real Madrid y PSG pelean por el marfileño

Tras el Mundial 2026, el Madrid y PSG están en negociaciones con el marfileño. De acuerdo a los reportes, el Leipzig ha rechazado ofertas a los dos clubes por $100 millones de dólares, aunque el marfileño está abierto a irse con el Madrid.

Antes de estos dos clubes, Leipzig también rechazó una oferta del Liverpool cerca de los $100 millones dejando que quiere al menos $120 millones de dólares.

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