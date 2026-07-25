Revelan exclusivo regalo personalizado que dio Messi a los jugadores de la Selección Argentina

A días de la final, y mientras los jugadores de la Selección Argentina digieren el trago amargo por el resultado ante España, Kelci Rose sorprendió a sus seguidores al revelar el regalo que Lionel Messi le hizo a todo el plantel.

La novia de Marcos Senesi, defensor del conjunto de Scaloni, compartió el gesto que tuvo el capitán a pesar de la desilusión en el torneo.

“Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar. Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado que Marcos recibió del torneo, y tiene su nombre en él”, comenzó diciendo Rose de cara a la cámara ante sus seguidores en Tikok.

En el video se veía a la jugadora luciendo la camiseta argentina del Mundial 2006, con su pelo atado, sentada en el piso y luciendo un jogging rosado.

Un Stanley dorado para tomar mate

Continuando con el “unboxing”, Kelci comenzó a mostrar uno por uno todos los elementos que traía el bolso. “Y esto es para el mate, el cual le regaló Messi a todos los jugadores. Un Stanley dorado para cada uno para tomar mate con él. Tiene esta taza acá y esto viene con uno más grande. Marcos me lo dio para mantenerlo guardado y para llevar a Miami. Él también me dio algunas hierbas por si quiero tomar”, la firmó la joven.

Fue entonces cuando la deportista tuvo una confusión al olvidar una de las palabras que componen el mate: “Es muy tierno. Y esto es…no sé cómo lo llaman (la bombilla). Voy a decirle pajilla, pero no es pajilla. Un regalo muy hermoso, y es genial que lo tenga. Díganme qué les parece, pero tengo que decir que es muy genial”.

Uno de los momentos más difíciles para Rose en el Mundial llegó en la semifinal del torneo, cuando la Scaloneta se debía enfrentar a Inglaterra, su país de origen. El inicio del encuentro encontró a Kelci con el rostro serio y una mirada de preocupación.

Subió un video en su cuenta de la red social donde aparece enfocando la cámara hacia sí misma, para luego girar hacia el campo de juego, capturando el ambiente del estadio cuando el partido estaba igualado sin goles. Sobre la imagen escribió: “Me pregunto si mi relación sobrevivirá a este partido…”, en referencia al cruce directo entre el país donde nació y desarrolló su carrera deportiva y el seleccionado por el que compite su pareja.

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