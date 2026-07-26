EE.UU. retira sus tropas de Venezuela tras concluir la misión de ayuda por los terremotos

Las tropas estadounidenses que participaron en las labores de emergencia tras los terremotos en Venezuela abandonaron el país, con lo que el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) dio por concluida su misión de apoyo en el terreno.

El jefe de Southcom, general Francis Donovan, confirmó la retirada de los últimos efectivos estadounidenses en un mensaje publicado en X.

“Los últimos miembros del equipo del Southcom partieron de Venezuela, lo que marca el fin del apoyo del Departamento de Defensa a las labores en el terreno por el terremoto. Aunque nuestra presencia militar concluye, el pueblo estadounidense sigue estando al lado de Venezuela”, afirmó Donovan.

El despliegue militar estadounidense incluyó, según había explicado Donovan el 1 de julio, un equipo de unos 2,000 rescatistas, además de buques y aeronaves militares utilizados para las tareas de búsqueda, rescate y distribución de ayuda humanitaria.

El Departamento de Estado continúa con la ayuda

Con la salida de las tropas, la asistencia estadounidense continuará ahora a través de otros canales. Donovan señaló que las autoridades venezolanas mantendrán la coordinación con el Departamento de Estado, que ha informado de $310 millones de dólares en ayuda destinada a Venezuela.

“Nuestros socios del Departamento de Estado están trabajando en estrecha colaboración con organizaciones de ayuda con experiencia para respaldar la recuperación y reconstrucción a largo plazo de Venezuela”, sostuvo el jefe de Southcom.

El operativo se puso en marcha después de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio. Según los últimos datos proporcionados por el Gobierno venezolano, los sismos dejaron más de 5,500 muertos.

La Administración de Donald Trump ha presentado la respuesta estadounidense como la mayor operación de ayuda internacional desplegada en Venezuela tras la tragedia.

La retirada de las tropas estadounidenses se producen además en medio de los reclamos de la población por la débil respuesta de las autoridades venezolanas, especialmente en La Guaira, el estado más afectado. A un mes de la tragedia, cientos de personas siguen buscando los cuerpos de familiares en los escombros, muchos de ellos sin ayuda estatal.

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