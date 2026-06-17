Katy Perry se sinceró sobre cómo su relación con Justin Trudeau la “transformó”

La cantante Katy Perry habló abiertamente sobre cómo se siente en su relación con Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá. Perry participó en el podcast “Unfamous” de Justin Tranter, donde habló sobre la transformación que ha experimentado en el inicio de esa nueva relación e incluso citó a The Beatles.

“Ahora tengo amor en mi vida. Eso me ha transformado. ¿Crees que cuando los Beatles dicen ‘Todo lo que necesitas es amor’ es un cliché? Los clichés son clichés por algo… es como si no supieras hasta que tienes un bebé lo hermosa que es esa experiencia y cómo te transforma”, dijo la intérprete de “Fireworks”.

La cantante se refirió a cómo ha vivido una constante transformación en su vida. “Estoy en constante transformación, y tengo tantas posiciones de Escorpio en mi carta astral que me sería fácil caer en el lado oscuro. Estoy renaciendo constantemente, transformándome constantemente, como un fénix que resurge de las cenizas y, con suerte, se convierte en águila”, dijo.

Perry aseguró que, tras su ruptura con Orlando Bloom en julio de 2025, tras una década juntos y una hija en común, evitó sentirse una víctima.

“Normalmente no me siento como una víctima —se nota en mis canciones que no me identifico con eso—, pero el año pasado fue bastante duro. Me habría resultado fácil caer en ese extraño triángulo de la víctima. Así que, en lugar de lamentarme, pensé: ‘Sintamos este maldito dolor, sintamos esta rabia y sigamos adelante. Aprendamos de ello también. Recopilemos retroalimentación’”, señaló la cantante.

La cantante también reveló cómo ajustó sus “límites” antes de iniciar su relación con Justin Trudeau, los cuales se basaron en fortalecer su amor propio.

“En realidad, son límites internos, y si lo resumimos aún más, es simplemente respeto por uno mismo. Es simplemente amor propio. Si no tienes límites, quizás debas analizarlo… o liberarte de ellos. Eso es lo que he estado haciendo: liberarme de todo ese condicionamiento”, dijo.

Katy Perry y Justin Trudeau protagonizaron rumores de romance cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal en julio de 2025. La pareja fue captada en varias citas románticas hasta que oficializaron su relación ante el público en junio de 2026 durante la alfombra roja del Festival de Cine de Tribeca.

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