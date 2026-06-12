Katy Perry, Tyla y Anitta inauguran el Mundial 2026 en Estados Unidos

Este 12 de junio se celebró la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos y el show de inauguración estuvo a cargo de los artistas Future, Tyla, Rema, Anitta y Lisa.

El show de inauguración se realizó en el SoFi Stadium de Los Ángeles previo al partido entre Estados Unidos y Paraguay. Con una gigantesca réplica del trofeo de la Copa del Mundo de fondo, los cantantes Tyla y Future protagonizaron el primer segmento del show interpretando el tema “Game Time” .

Future y Tyla dieron inicio al show de apertura del Mundial de Futbol 2026 en Estados Unidos. Crédito: Andre Penner | AP

En el segundo segmento del show, la cantante coreana Lisa, la brasileña Anitta y el cantante nigeriano Rema interpretaron la canción “Goals”, una de las canciones oficiales del álbum del Mundial 2026, poniendo punto final a la tercera ceremonia inaugural del torneo.

Aunque muchos esperaban que la cantante Katy Perry formara parte de este segmento de la inauguración, la artista californiana salió al escenario minutos antes del inicio del partido.

La cantante apareció en el centro del estadio, luego del desfile de banderas, tomada de la mano del joven cantante noruego Tius Luka, quien fue parte de la canción “Wonder” de Katy Perry. Luka grabó su voz en el tema cuando tenía 5 años en 2021.

“Me inspiré (en él) para escribir la letra de Wonder, que incluí en mi sexto álbum. Tius tiene 10 años y viajó desde Noruega hasta Los Ángeles para cantar esta canción conmigo el viernes en el Mundial”, dijo la cantante en un video que publicó durante los ensayos antes de su presentación en Los Ángeles.

La gran ausente fue la cantante Katy Perry, quien estaba anunciada como parte de los artistas del show de inauguración en Estados Unidos. La artista californiana no participó en la inauguración y en redes sociales los usuarios manifestaron su confusión por la ausencia de la intérprete de “Fireworks”.

Con este show de inauguración se da inicio a la Copa del Mundo 2026 tras las aperturas celebradas este 12 de junio en Canadá y el 11 de junio en México.

Más temprano este viernes fue la inauguración del Mundial 2026 en Canadá. Los artistas encargados del show de apertura fueron Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Este show dio inicio al partido entre Canadá y Bosnia.

El jueves en la tarde se celebró el primer show de apertura de esta edición del Mundial 2026. El evento celebrado en la Ciudad de México contó con la participación de artistas de la talla de Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Ryan Castro y el cierre estuvo a cargo de la colombiana Shakira, quien interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del mundial.

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