Netanyahu acusa a Mamdani de “fomentar el odio” por pedir su arresto si visita Nueva York

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este domingo al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, de “fomentar el odio” después de que el funcionario afirmara que el líder israelí debería ser arrestado si visita la ciudad para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante una entrevista en el programa Sunday Morning Futures de Fox News, Netanyahu confirmó que tiene previsto viajar a Nueva York en septiembre para participar en la reunión anual de líderes mundiales de la ONU, pese a las declaraciones de Mamdani, quien aseguró la semana pasada que el primer ministro “no es bienvenido” en la ciudad.

“Se supone que es el alcalde de todos los neoyorquinos: judíos, cristianos, musulmanes, todos. Pero está intentando enfrentar a un grupo contra otro”, afirmó Netanyahu citado por Associated Press.

Mamdani pidió la intervención del gobierno federal

La polémica surgió después de que Mamdani reconociera que la ciudad de Nueva York carece de autoridad legal para ejecutar una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, pero instó al gobierno federal de Estados Unidos a hacerlo.

“Quiero ser igualmente claro: Benjamín Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York ni ningún otro criminal de guerra que ande suelto”, expresó el alcalde en un mensaje en video, en el que también manifestó que comprende la frustración de muchos neoyorquinos y defendió el derecho a la protesta.

Durante la entrevista, Netanyahu volvió a rechazar las acusaciones de crímenes de guerra presentadas en su contra por la Corte Penal Internacional, y las calificó de “falsas”.

El mandatario israelí sostuvo que la orden de arresto busca desviar la atención de las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el fiscal jefe del tribunal, quien fue apartado de su cargo el pasado viernes.

La CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, su exministro de Defensa y un fallecido líder de Hamás por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la guerra en Gaza.

El Ministerio de Salud del territorio palestino, de acuerdo con AP, afirma que más de 73,000 personas han muerto durante la ofensiva israelí en Gaza, aproximadamente la mitad de ellas mujeres y niños. Por su parte, unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, murieron durante el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó el conflicto.

Netanyahu también expresó preocupación por el deterioro del respaldo bipartidista que tradicionalmente ha recibido Israel en Estados Unidos. Aseguró que sectores progresistas del Partido Demócrata, a los que vinculó con Mamdani, están contribuyendo a fracturar ese apoyo, y advirtió sobre un aumento del antisemitismo en Estados Unidos y otros países occidentales.

Al referirse a la comunidad judía de Nueva York, señaló que muchas personas “se sienten muy incómodas” por el ambiente actual.

Trump le garantizó que no será arrestado

El presidente Donald Trump ya aseguró recientemente a Netanyahu, mediante una publicación en redes sociales, que “no será arrestado, de ninguna manera, forma o circunstancia, mientras se encuentre en los Estados Unidos de América”.

Se espera que el primer ministro israelí viaje esta semana a Washington para reunirse con Trump y asistir a los servicios funerarios del fallecido senador republicano Lindsey Graham, a quien Netanyahu describió como un “extraordinario patriota estadounidense”.

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