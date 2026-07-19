Mamdani busca una vía legal para arrestar a Netanyahu durante su visita a Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que está explorando si existe alguna vía legal que permita ordenar la detención del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, durante su prevista visita a la ciudad en septiembre para asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Mamdani reconoció en una entrevista difundida el sábado que no está claro si posee autoridad para instruir a la Policía de Nueva York a arrestar al mandatario israelí, publicó New York Post. No obstante, aseguró que mantiene una “conversación activa” con el Departamento Jurídico de la ciudad para analizar las posibilidades legales.

“Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya”, declaró Mamdani a The New York Times, en referencia a la Corte Internacional de Justicia.

El alcalde sostuvo que Netanyahu es “un criminal de guerra” acusado por la Corte Penal Internacional, cuya orden de arresto emitida en 2024 no es reconocida por Estados Unidos.

Mamdani, identificado con posiciones pro palestinas y de izquierda, ya había prometido durante su campaña electoral de 2024 que, de ser elegido alcalde, buscaría arrestar a Netanyahu si este ingresaba a Nueva York.

Sin embargo, en la entrevista aclaró que la ciudad “no escribirá sus propias leyes” para encarcelar al líder israelí. “Lo que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso es lo que haremos”, afirmó.

Respuesta de Netanyahu a Mamdani

Netanyahu respondió recientemente a las declaraciones de Mamdani durante una entrevista radial con Sid Rosenberg en 77 WABC. El primer ministro acusó al alcalde neoyorquino de apoyar a Hamás y de condenar a Israel, al que describió como “la única democracia que está hombro con hombro con los valores estadounidenses”.

“Debería fijarse a quién condena y a quién elogia”, declaró Netanyahu, quien también aseguró que Mamdani “no se preocupa” por el hecho de que quienes odian a los judíos e Israel “terminan odiando a Estados Unidos”.

Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, criticó al alcalde en una publicación en X, acusándolo de “no gobernar Nueva York” y de generar titulares atacando al Estado de Israel.

“Y si alguien debería ser arrestado, es Zohran Mamdani”, escribió Danon.

Mamdani is failing to govern New York. Instead of focusing on his responsibilities as mayor and confronting the rising wave of antisemitism in his city, he has chosen to incite hostility and generate headlines by attacking the State of Israel.



It will not change a thing. Israeli? pic.twitter.com/kyHW6Yz1CA — Danny Danon ?? ??? ???? (@dannydanon) July 18, 2026

Polémica por su esposa

Durante la misma entrevista, Mamdani también se refirió a la cobertura mediática sobre su esposa, Rama Duwaji, artista sirio-estadounidense que ha sido cuestionada por antiguas publicaciones en redes sociales críticas con Estados Unidos e Israel.

Algunas de esas publicaciones eliminadas incluían elogios a grupos palestinos y críticas a militares estadounidenses por apoyar al Estado israelí. También se señaló que Duwaji marcó como “me gusta” una publicación que calificaba como un “engaño masivo” las denuncias de violaciones cometidas por miembros de Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

“Ella es su propia persona”, respondió Mamdani. “Es una artista increíble, y sin embargo gran parte de cómo interactúa con el mundo se enmarca a través de ser mi esposa”.

Netanyahu tiene previsto visitar Washington este mes para reunirse con el presidente Donald Trump. Posteriormente, se espera que viaje a Nueva York en septiembre para participar en la Asamblea General de la ONU, lo que marcaría su primera visita a la capital estadounidense desde el inicio de la guerra con Irán en febrero.

Mayor Mamdani: here’s why your threat to arrest PM Netanyahu’s in NYC during UNGA is not going to happen:

1. The U.S. is not party to the Rome Statute that underlies the ICC,

2. The UN Headquarters Agreement grants diplomatic protections to visiting heads of gov’t,

3.? — Ambassador Mike Waltz (@michaelgwaltz) July 18, 2026

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