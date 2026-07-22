Mamdani pide al gobierno federal apresar al “criminal de guerra” Netanyahu cuando visite la ONU en Nueva York

Tras calificarlo de “criminal de guerra”, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reconoció ayer que no podrá detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuando visite la ciudad, pero instó al gobierno federal a hacerlo.

Anoche, en un video publicado en Twitter/X, Mamdani afirmó que “está claro” que su administración carece de la autoridad legal independiente para ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu.

“Mi administración ha examinado todas las vías disponibles según la legislación vigente para determinar si la ciudad de Nueva York podría ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en caso de que Benjamin Netanyahu visitara la ciudad. Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer efectiva esta orden; sin embargo, el gobierno federal sí la tiene, y le insto a que se una a la CPI y ejecute dicha orden”, declaró Mamdani. “Y quiero ser igual de claro: Benjamin Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, como tampoco lo es ningún otro criminal de guerra en libertad”.

Durante su campaña electoral Mamdani prometió en repetidas ocasiones que, el asumir el cargo, detendría a Netanyahu. El próximo mes de septiembre NYC tendrá su primera Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) bajo el mandato de Mamdani, y el líder israelí tiene prevista su tradicional visita anual a esa reunión, recordó ABC News.

En una entrevista reciente para el podcast The Interview de The New York Times, Mamdani comentó que mantenía “conversaciones activas” con su Departamento Legal sobre la posibilidad de ordenar al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que detuviera a Netanyahu.

El lunes el primer alcalde musulmán en la historia de NYC reafirmó esa amenaza. La detención se basaría en una orden de la Corte Penal Internacional que acusa al primer ministro israelí de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco de la campaña militar de Israel en Gaza.

Netanyahu ha restado importancia a la amenaza. “Él (Mamdani) está del lado de los actores terroristas. Y creo que el problema es, ya sabe, que no reconoce o no le importa que quienes odian a los judíos y a Israel, en última instancia, odian a Estados Unidos”, afirmó.

En el ínterin, el mandatario Donald Trump prometió que “Benjamín Netanyahu no será arrestado, bajo ningún concepto ni circunstancia, mientras se encuentre en EE.UU.”, según escribió en su plataforma Truth Social. En el mismo mensaje, Trump defendió la actuación del jefe del gobierno israelí y afirmó que está enfrentando a “la República Islámica de Irán”, a la que responsabilizó de la muerte de manifestantes iraníes y de soldados estadounidenses.

Previamente este mes trascendió que Ana María Archila, comisionada de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Nueva York, había concertado una reunión que no llegó a realizarse con el embajador de Irán ante la ONU, pero Mamdani dijo que desconocía esa gestión y la calificó de un “error”.

Archila, nativa de Colombia, ejerce como comisionada de Asuntos Internacionales de la alcaldía de NYC desde febrero de este año, apenas días antes de que Israel y el gobierno de Trump comenzaran una guerra contra Irán. Mamdani ha condenado esas acciones militares, pero reconoció la “brutalidad” de ese régimen.