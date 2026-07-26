Pronóstico del clima en Nueva York para este domingo 26 de julio

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir este domingo en Nueva York? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima y los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 12% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 12% en el transcurso del día y del 12% tras la salida de la Luna.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 2.49 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 05:46 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:18 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 82 grados Fahrenheit (21 y 28ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 60% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.