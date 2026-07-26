Su esposa evitó que regalara un boleto de lotería y terminó ganando $50,000

Un veterano de la Fuerza Aérea estuvo a punto de entregar un boleto de lotería sin raspar para saldar una deuda de $40 con un amigo. La intervención de su esposa evitó que lo regalara y, poco después, descubrió que el boleto escondía un premio de $50,000.

Había olvidado el boleto en su bolsillo

John Hamilton Jr., residente de Cumberland, Maryland, compró el 3 de julio un boleto raspadito de $50 en una tienda de conveniencia ubicada en la cercana comunidad de Cresaptown, informó la Lotería de Maryland.

Después de adquirirlo, Hamilton dobló el boleto, lo guardó en el bolsillo trasero de su pantalón y se olvidó de revisarlo.

Al día siguiente se encontró con un amigo al que debía $40 y recordó que todavía llevaba consigo el boleto sin raspar.

En lugar de pagarle en efectivo, pensó en entregarle el raspadito como forma de cubrir la deuda, pese a que el precio del boleto era $10 mayor que la cantidad que debía.

“Le dije que podría tener algo”, recordó Hamilton durante una conversación con la Lotería de Maryland.

Su esposa intervino antes de que lo entregara

Cuando Hamilton estaba a punto de darle el boleto a su amigo, su esposa se interpuso físicamente para impedir el intercambio.

“Puso su mano entre nosotros e interceptó la jugada”, relató el ganador. “Fue entonces cuando pensé que debía jugarlo y ver si realmente era un ganador”.

Hamilton regresó a su automóvil y comenzó a raspar una parte del boleto.

Los primeros resultados le hicieron pensar que podría haber obtenido algún premio, pero no estaba seguro de cómo interpretar lo que aparecía impreso.

Por esa razón, volvió a la tienda donde había comprado el raspadito y pidió ayuda a la empleada que se encontraba en la caja.

“Se lo mostré y le pregunté si era real, y ella dijo: ‘Parece que sí’, y que debía raspar el resto”, explicó.

La máquina confirmó el premio de $50,000

Conforme eliminaba el material que cubría las demás áreas del boleto, comenzaron a aparecer más cantidades ganadoras.

En ese momento, Hamilton comprendió que no se trataba de un premio pequeño.

“Sabía que era grande”, dijo.

La cajera escaneó el boleto en la terminal de la tienda y confirmó que tenía un valor de $50,000.

Hamilton acudió el 21 de julio a las oficinas centrales de la Lotería de Maryland para reclamar oficialmente el dinero.

Al recordar el momento en que conoció la cantidad obtenida, reconoció que la noticia lo tomó completamente por sorpresa.

“Me quedé atónito”, declaró.

Una de las primeras personas a las que llamó fue su esposa, consciente de que sin su intervención el boleto ganador habría terminado en manos de su amigo como pago por una deuda de apenas $40.

Usará el dinero para su casa y un viaje familiar

Hamilton explicó que planea utilizar una parte del premio para reducir el saldo de su hipoteca. También quiere llevar a sus tres hijos menores a un crucero de Disney.

El boleto pertenecía al juego raspadito $5,000,000 LUXE, lanzado por la Lotería de Maryland en febrero.

De acuerdo con la institución, hasta el 22 de julio todavía permanecían sin reclamar dos premios mayores de $5 millones, además de varias recompensas importantes disponibles dentro del mismo juego.

Sigue leyendo:

– ¿Cuántas personas dejarían a su pareja si ganaran un premio grande de lotería? Una encuesta lo revela

– Circle K pelea por un premio de $12 millones: la disputa por un boleto de lotería llega a los tribunales de Arizona

– Guardó un boleto de lotería en su cartera y descubrió semanas después que había ganado más de $26 millones