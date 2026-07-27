Evolución a la vista: ¿seremos los mismos humanos en 1,000 años?

¿Seguimos evolucionando los seres humanos? ¿Podrían las futuras generaciones ser más pequeñas o más altas, tener características diferentes o incluso estar diseñadas genéticamente según especificaciones concretas?

A medida que la civilización se ha desarrollado, muchas de las presiones de la selección natural que antaño moldearon nuestra especie (enfermedades, hambrunas y duras condiciones ambientales) se han reducido gracias a la medicina moderna, el saneamiento y el acceso confiable a los alimentos.

Pero Jason Hodgson, antropólogo y genetista evolutivo de la Universidad Anglia Ruskin en Reino Unido, afirma que la evolución continúa “inequívocamente” en la actualidad.

Podemos afirmar esto porque ciertos genes se están volviendo más comunes en algunas poblaciones.

Esto ocurre a lo largo de muchas generaciones, por lo que “nadie va a presenciar un cambio evolutivo durante su vida”.

Variación humana

Briana Pobiner, paleoantropóloga del Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian en Estados Unidos, afirma que la dieta ha desempeñado un papel fundamental en nuestra evolución reciente.

“Alrededor de un tercio de la población mundial puede digerir la leche en la edad adulta”, afirma, mientras que hace entre 5,000 y 10,000 años, casi nadie podía. “Se trata de un cambio evolutivo increíblemente rápido”, agrega.

Esto se produjo cuando los humanos comenzaron a criar animales lecheros. Durante las épocas de hambruna, aquellos que podían digerir la leche, rica en grasas y proteínas, tenían más probabilidades de sobrevivir y transmitir esos genes, que “se propagaron muy rápidamente”, explica Pobiner.

Otros factores ambientales también han afectado la evolución humana desde tiempos aún más remotos.

Investigaciones sugieren que los humanos desarrollaron diferentes tonos de piel en diferentes climas para poder producir suficiente vitamina D. (Foto: Sabrina Bracher vía Getty Images)

Cuando nuestra especie migró a diferentes partes del mundo desde África hace miles de años, se encontró con una variedad de climas diferentes y desarrolló nuevas adaptaciones físicas.

Por ejemplo, la piel más clara evolucionó en zonas con menos luz ultravioleta para ayudar a sintetizar la vitamina D.

La variación local se desarrolló “a partir del distanciamiento entre las personas”, explica Hodgson.

“Ahora todos hemos vuelto a unirnos de diversas maneras: a través de la migración, la globalización y demás”, señala.

Esta globalización implica que es posible que veamos una disminución de la variación biológica.

No obstante, las cosas no son necesariamente tan sencillas.

Hodgson investiga un fenómeno llamado apareamiento selectivo, que describe “cuando los organismos eligen preferentemente parejas más parecidas a ellos mismos”.

Hodgson cree que si se detuviera el apareamiento selectivo, la globalización podría conducir a una menor variación biológica entre los seres humanos. (Foto: imaginima vía Getty Images)

Hodgson afirma que el apareamiento selectivo puede “potenciar” cualquier selección natural que ya esté ocurriendo, ayudando a impulsar ciertos rasgos en una población.

Investigadores han observado, por ejemplo, que “cuanto más alto seas, más probable es que tu cónyuge sea más alto”.

“Se ha demostrado que la altura, el peso, la estructura facial y muchas otras características son selectivas en algunos grupos, pero no en otros”, indica, lo que “en última instancia, influye en la frecuencia de los genes”.

Parte de esto se debe a razones sociales y culturales como, por ejemplo, que las personas se casen dentro de su grupo étnico.

Y estos factores pueden estar cambiando en algunas poblaciones.

“Hay muchísimas cosas sucediendo que afectan a la evolución humana todo el tiempo”, reflexiona Hodgson.

“En manos humanas”

Hay algunas decisiones que tomamos que no afectan a la evolución.

“Si vas al gimnasio, haces ejercicio y desarrollas músculos grandes, eso no significa necesariamente que vayas a transmitir los genes de los músculos grandes a tu descendencia”, explica Pobiner.

Desde la ortodoncia hasta los procedimientos cosméticos, muchos rasgos pueden ahora modificarse en el transcurso de una sola vida, moldeados por las preferencias sociales más que por la selección natural.

A nivel mundial, en 2024 se realizaron cerca de 38 millones de procedimientos estéticos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés).

Esto representa un aumento de 40% con respecto a 2020.

La cirugía de párpados se convirtió en el procedimiento quirúrgico estético más popular en 2024, según una encuesta global de la ISAPS. (Foto: GMint vía Getty Images)

Esta creciente capacidad para mudar nuestra apariencia significa que “no necesariamente te ves como tus genes dicen que deberías verte”, dice Thomas Mailund, exprofesor de bioinformática en la Universidad de Aarhus en Dinamarca.

En el futuro, puede que no se trate solo de retoques superficiales en nuestra apariencia.

Los científicos están utilizando una técnica llamada CRISPR para editar genes humanos.

Funciona esencialmente como unas tijeras moleculares guiadas: una parte localiza el ADN objetivo y la otra lo modifica.

La tecnología está mejorando y ya se utiliza para tratar un número limitado de afecciones genéticas, como ciertos trastornos sanguíneos.

Si avanzara lo suficiente y se generalizara su disponibilidad, algún día, en teoría, sería posible modificar aún más rasgos humanos a nivel genético, no gradualmente a lo largo de muchas generaciones, sino deliberadamente, en un solo paso.

Y si hiciéramos esto en las células germinales, aquellas que se convierten en espermatozoides y óvulos, cualquier modificación genética podría incluso ser heredada por las generaciones futuras.

Pero aún estamos lejos de poder hacerlo de forma segura y con resultados garantizados, y la técnica plantea preocupaciones éticas sobre los “bebés de diseño” y la estigmatización de las discapacidades, entre muchas otras inquietudes.

La tecnología CRISPR, que es muy costosa, está aprobada en algunas partes del mundo para tratar trastornos sanguíneos como la anemia falciforme. (Foto: Just_Super vía Getty Images)

“Actualmente existe un consenso prácticamente unánime para no hacer esto en humanos; sería completamente antiético”, afirma Hodgson.

Pero especula que es algo que podría cambiar en el futuro.

“Dentro de 5,000 años (…) probablemente ocurrirá lo contrario, supongo: llegará un momento en que la edición del genoma dejará de ser poco ética y pasará a ser poco ética no hacerlo, porque podremos eliminar enfermedades hereditarias”, vaticina.

Si esta tecnología se generaliza, incluso podría dar a los padres la opción de elegir el aspecto físico de sus hijos mediante la edición genética para seleccionar los rasgos deseables.

“Creo que el futuro de la evolución humana, en un sentido amplio, cambiará radicalmente hasta convertirse en algo que estará en manos de los humanos, pero aún estamos muy lejos de ese punto”, sostiene.

“Espero no ver nada de esto durante mi vida”, añade.

¿Nueva especie?

Mailund afirma que es imposible predecir cómo serán los humanos en el futuro sin saber cómo cambiará nuestro entorno.

Si hablamos de un futuro muy lejano, puede incluso que nos convirtamos en una nueva especie.

Hace un millón de años, especies humanas como el Homo erectus poblaban el planeta. Nuestra propia especie, el Homo sapiens, no surgió hasta hace unos 300,000 años.

“Así que esperen un millón de años. Ahí nuestros descendientes estarán tan alejados de nosotros como el Homo erectus lo está de nosotros”, asegura Mailund.

El Homo erectus fue el primero de nuestros antepasados en tener proporciones corporales similares a las humanas y existió hasta hace al menos 250,000 años. (Foto: 3quarks/Stocktrek Images vía Getty Images)

Aun así, advierte, las diferencias entre especies podrían ser menos evidentes de lo que pensamos.

“Si estuvéramos frente a un Homo erectus, no estoy completamente seguro de que pudiéramos reconocer que es drásticamente diferente”, piensa.

Incluso es posible que nuestra especie se divida en dos si, por ejemplo, algunos de nosotros nos estableciéramos en un nuevo entorno como el espacio.

“Si vives en la Luna, la gravedad es baja. En Marte, también. Tienes que adaptarte a eso”, explica Mailund.

Para que realmente se pudiera observar el desarrollo de una nueva especie, estas poblaciones tendrían que estar completamente aisladas de las que habitan la Tierra durante muchas generaciones.

Pero ¿y si no dejáramos la evolución al azar en absoluto?

Con la posibilidad de cambiar nuestros genes mediante la tecnología, Mailund cree que “la verdadera pregunta es qué elegiremos y no qué nos hará la biología”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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