De corte duro a jugoso: ablandar el eye of round con ingredientes naturales

Con ingredientes naturales se puede lograr que un corte eye of round, magro y de buen sabor, se convierta en una carne suave y jugosa, ideal para las parrilladas. Un experto explica cómo la piña y la papaya son efectivos ablandadores de carne por su combinación de enzimas.

El canal especializado Cocina Universal explica cómo convertir este corte magro, que no tiene suficiente grasa intermuscular, en una opción para las parrilladas usando ingredientes naturales.

Este corte se caracteriza porque sus fibras musculares están muy unidas, por lo que se recomienda para rostizados, al horno, o bien en un caldo para hacer carne deshebrada. Sin embargo, con estos ablandadores naturales se puede lograr más suavidad.

Cómo preparar la carne

Todo comienza preparando la carne: quitando el exceso de pellejo para dejar una pieza limpia y cortar en filetes de una pulgada de espesor.

Luego se agrega una buena cantidad de sal por ambos lados del corte, para que la carne quede bien sazonada por dentro. Se coloca en un rack y se lleva al refrigerador para reposar por 2 horas, o mejor aún, toda la noche descubierta dentro del refrigerador.

Papaya

Existen muchas formas de suavizar la carne, y una de ellas es con la papaya. Esto se debe a una enzima llamada papaína, la cual puede suavizar y separar las fibras musculares de la carne.

Este compuesto natural es tan efectivo que los ablandadores de carne del supermercado contienen papaína entre sus ingredientes principales, la cual se extrae de las semillas de la papaya.

Para la papaya, preparar el marinado es más que sencillo:

Simplemente tomamos media papaya que ya esté madura.

que ya esté madura. Retiramos la piel.

La colocamos dentro del vaso de la licuadora junto con media taza de agua y licuamos hasta incorporar todo muy, muy bien.

Servimos dentro de un plato y con eso tenemos lista la papaya para ablandar la carne.

Piña

Otra fruta que funciona muy bien para ablandar cortes de carne, pollo y otras proteínas es la piña, la cual contiene otra enzima llamada bromelina para ablandar.

El proceso con la piña es muy similar al de la papaya:

Cortamos un tercio de piña .

. Retiramos la piel.

Cortamos en trozos de tamaño mediano.

Echamos dentro del vaso de la licuadora junto con media taza de agua para después licuar todo muy, muy bien y así obtener el marinado de piña.

Otros ablandadores

También se pueden usar: cebolla blanca y agua mineral.

Cebolla: El proceso de la cebolla es prácticamente igual: partimos media cebolla blanca , agregamos media taza de agua, licuamos todo y listo, queda el marinado de cebolla blanca .

El proceso de la cebolla es prácticamente igual: partimos media , agregamos media taza de agua, licuamos todo y listo, queda el . Agua mineral: Colocar el corte de carne dentro de un recipiente y agregar agua mineral para ablandar. Este truco es muy usado por chefs en Europa para darle más suavidad a la carne.

Al terminar el reposo, simplemente hay que sacar cada corte de su marinado respectivo y darle un enjuague. Puedes, si quieres, añadir un poco más de sal. Sin embargo, estos cortes ya están marinados por dentro, por lo cual no es 100% necesario.

Se pasan los cortes al asador a fuego directo para cocinarse por unos 3 minutos de cada lado a calor directo, o bien justo encima de la brasa.

Después de un momento, ya que haya agarrado buen sellado por ambos lados, pasamos los cortes al otro lado de la parrilla para cocinar por otros 3 a 4 minutos a fuego indirecto de cada lado.

Luego se sacan los cortes de carne del asador, después de haberlos dejado reposar por unos 7 a 8 minutos, y a disfrutar.

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